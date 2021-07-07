Детки в "сетке": какие опасности поджидают подростков в сети Интернет

Родителей подростков предупредили об опасностях в сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дворе стоит жаркое лето, и чтобы не находиться в пик жары на улице и избежать солнечных и тепловых ударов, родители загоняют жаждущих гулять подростков домой. Но ведь опасности могут поджидать их и в родных пенатах. Очень важно следить за тем, как проводит время ваш ребенок.

Некоторые увлекаются онлайн-играми, которые затягивают и делают из школьников настоящих зомби. Другие же, вроде, спокойно сидят на различных форумах, но здесь опасностей больше всего. Сотрудники МВД рассказали, какие подводные камни могут подстерегать в сети.

Во-первых, в силу своего возраста и юношеского максимализма подростки очень подвержены влиянию извне. Из-за этого в сети они часто оказываются втянуты в деструктивные группы. Подросткам предоставляют ложные фото, видео и другие тематические материалы. Также школьники осуществляют непосредственное общение с вербовщиками. Позже подростки начинают получать от него различные задания и вынуждены их выполнять, а на этой почве вырабатывается зависимость.

- IT-технологии не только положительно влияют на развитие подростков, но и несут за собой и ряд коммуникационных рисков, таких как коммуникационные риски, - отметили в МВД.

Одним из них является кибербуллинг. Это своеобразная травля человека в сети, жертву забрасывают агрессивными сообщениями с оскорблениями и запугиваниями. Также может происходить и рассылка контента интимного характера. В полиции рассказали, как помочь ребенку, подвергшемуся кибербуллингу. В первую очередь, в такой ситуации ребенку необходима психологическая поддержка, затем следует полностью удалить аккаунт в сети или изменить настройки приватности, а также можно создать новый аккаунт с другим именем и фотографией, чтобы травля не могла продолжаться. И наконец, нужно обучить ребенка правилам безопасного поведения в сети.

Но самой лучшей профилактикой может стать доверительное общение с подростком.

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