Москва заинтересовалась опытом Ростовской области по предоставлению онлайн-консультаций на базе МФЦ

В Заксобрании состоялась презентация проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» для Департамента информационных технологий Москвы. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице в Законодательном Собрании Ростовской области во вторник, 6 июля, прошла презентация проекта «МФЦ – общественные при-емные органов власти и организаций» для Департамента информационных технологий Москвы. Этот проект стал пилотным для России, а его реализация началась в 2018 году по инициативе сенатора от Ростовской области, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой.

За эти годы проект окреп, расширил свой функционал. Так, для сравнения, если еще пять лет назад на вопросы граждан отвечали представители всего семи органов власти и организаций, то уже сегодня это число выросло до 19. Также существенно расширился список тем, по которым дончане бесплатно могут получить консультации у профильных специалистов.

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС СТОЛИЦЫ

Проект оказался столь востребованным, что опыт Ростовской области планируют перенять и другие субъекты Российской Федерации. Также он вызвал особый интерес у властей Москвы.

Наиболее привычно, когда регионы перенимают столичный опыт. Это правильно и логично. Но есть очень приятная новость: не только наши ближайшие соседи - Краснодарский край и Ставропольский край - заинтересовались этой технологией, но и город Москва. Конечно, это большая заслуга специалистов, которые работают в системе МФЦ. Это и большая заслуга депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.

- Депутат Заксобрания Александр Сергеевич Косачев активно продвигает эту идею, старается популяризовать ее на любом уровне, и очень часто на площадке Совета Федерации именно он выступает с презентациями новых соглашений в этой сфере, - рассказала журналистам Ирина Рукавишникова.

Депутат также отметила, что цель презентации - рассказать специалистам из Москвы о методике работы проекта «Правовая помощь онлайн».

- Хотим рассказать также о тех соглашениях, которые мы внедряем на территории Ростовской области. Очень важно, что все эти соглашения носят безвозмездный характер между органами государственной власти и организациями, которые участвуют в проекте. И это, наверное, самое ценное. А еще важно, что люди, которые вовлечены в проект, очень заинтересованы в его развитии, работают как единая команда, нацелены на результат, - подчеркнула Ирина Рукавишникова.

«СОВЕРШЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ»

Сенатор отметила, что, начиная три года назад с небольшого количества участников, проект «Правовая помощь онлайн» в настоящий момент вышел за рамки оказания консультаций только лишь в правовой сфере и получил новое наименование. К проекту стали подключаться не только органы государственной власти, но и общественные организации, и вузы, которые увидели в нынешних условиях дополнительные возможности общения с абитуриентами в удобном для всех формате. На сегодняшний день в «Правовую помощь онлайн» вовлечены МВД, прокуратура, ФССП, Ассоциация юристов, Управление Роспотребнадзора и другие структуры.

Дончане чаще всего интересуются вопросами пенсионного обеспечения, защиты прав потребителей, кадастровым учетом. Также людей волнуют пособия, льготы, оформление наследства, сфера ЖКХ и другое.

– На сегодняшний день можно констатировать, что многофункциональные центры в Ростовской области действительно вышли уже на совершенно новый уровень своего развития. Они стали центром притяжения, единой информационной точкой, где можно получить консультацию по самому широкому спектру вопросов, – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ НЕ СОБИРАЮТСЯ

Депутат Законодательного Собрания, председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев на протяжении всего времени существования проекта активно продвигает идею и подыскивает для него все больше новых участников.

- Одна немаловажная особенность этого проекта в том, что нам удалось привлечь к нему не только областные органы власти, но еще и территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти. Они также напрямую работают и общаются с жителями Ростовской области, и это действительно многого стоит. Я надеюсь, что опыт нашего региона будет полезен для Москвы. Мы всегда открыты для общения и готовы ответить на любые вопросы, - сказал Александр Косачев.

Он также выразил уверенность в том, что этот проект получит развитие во многих других регионах Российской Федерации.

- Нам очень приятно, что представители органов власти столицы заинтересовались нашим проектом. Отмечу также, что буквально в ближайшем будущем планируется подписание соглашения Минсельхоза и уполномоченного МФЦ. Таким образом, представители и этого ведомства будут осуществлять правовое консультирование через сеть офисов МФЦ. Но, конечно, мы на этом не остановимся. Мы постоянно ведем переговоры с другими органами власти с предложением подключиться к нашему проекту. Пока не буду раскрывать все карты, так как решений окончательных еще не приняли, но, исходя из той информации, которая есть, очень надеюсь, что скоро мы будем заключать еще не одно соглашение, - сказал Александр Косачев.

Отметим, для того, чтобы получить консультацию, необходимо подать заявку на портале helponline.donland.ru – выбрать ведомство или жизненную ситуацию, по которой нужна правовая помощь, а также удобную для заявителя дату. Оформить заявку можно самостоятельно либо обратиться за помощь непосредственно в МФЦ. Заявку рассмотрят профильные специалисты ведомства и подготовят ответ к назначенному времени. Получить консультацию можно либо также в МФЦ, либо в любом другом удобном месте с помощью персонального компьютера или мобильного устройства.

Представители Департамента информационных технологий Москвы высоко оценили данный проект, отметив, что это своевременный правильный инструмент, который повышает лояльность гражданина по отношению к органам власти и выводит предоставление государственных услуг на принципиально новый уровень.

Напомним, что еще в 2019 году проект «Правовая помощь онлайн» занял первое место среди лучших проектов МФЦ на конкурсе Минэкономразвития России. Также он стал победителем Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информации «ПРОФ-IT.2019» в номинации «Народное признание».