В Ростовской области задержали мужчину, напавшего с ножом на трех женщин в рейсовом автобусе

Эксперты обследовали место преступления. Фото: пресс-служба Следственного управления СК Ростовской области

Жители региона шокированы происшествием, которое случилось в четверг, 15 июля. В Азовском районе мужчина напал с ножом на трех пассажирок рейсового автобуса, ехавшего из села Круглое в районный центр Азов. Одна из пострадавших скончалась после нападения, еще две попали в больницу с резаными ранами. Бандиту удалось скрыться с места нападения, и не было известно, где он находится. Местные жители в страхе за свою жизнь не выходили на улицу и не выпускали детей во дворы. Сегодня утром стало известно, что подозреваемого задержали. "КП - Ростов-на-Дону" выяснила подробности случившегося.

ОСТАЛСЯ НА СВОБОДЕ

Все, кто находился в тот момент в рейсовом автобусе, еще не успели прийти в себя, но водитель вовремя открыл двери, и нападавший выскочил из автобуса, не накинувшись на других пассажиров. Не теряя времени, водитель помчал в больницу, но одну из раненых спасти не удалось: погибла 33-летняя многодетная мама - четверо детей остались сиротами. Вторая пострадавшая попала на операционный стол, ранения третьей жизни не угрожали, но ее тоже оставили в больнице.

В это время мужчина с ножом в руках оказался на свободе и, по словам односельчан, был очень опасен...

Прибывшие к месту полицейские оперативно распространили ориентировку на нападавшего. По описанию, он азиатской внешности, 45-50 лет, крупного телосложения. Одет в серую рубашку в чёрную полоску и коричневые бриджи, обут в тёмные сланцы. Позже следователи опубликовали видео с места происшествия. На камеру зафиксировали работу экспертов ведомства, которые тщательно обследуют место преступления и заносят все, что выяснили в материалы дела.

В этом автобусе нападавший ранил трех женщин, одна из них погибла. Фото: пресс-служба Следственного управления СК Ростовской области

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН

Односельчане узнали в нападавшем соседа, который проходил принудительное лечение, но его выпустили. Как признались жители Круглого, его многие побаивались: мог неожиданно пристать к людям, однажды даже избил человека на остановке. А после такого ЧП, и выходить из дома боялись, пока человек с ножом на свободе.

По полученным данным, в пятницу, 16 июля, полиция задержала 51-летнего мужчину, описанного в ориентировке. Сейчас его везут на допрос.

Фото из ориентировки полиции. Фото: пресс-служба МВД России по РО

- В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступлений был задержан в Азове. Установлено, что он состоит на учете у врача психиатра. В настоящее время продолжается выполнение необходимых следственных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В областном Следкоме сообщили о возбуждении сразу двух уголовных дел — по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Они предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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