Полотенца, медные медведи и сторублевые купюры: Сколько на олимпийских товарах хотят заработать ростовчане

Цены на вещицы с символикой Олимпийских Игр разных лет колеблются от адекватных до заоблачных. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

В самом разгаре Олимпиада в Токио. Пока спортсмены борются за настоящее олимпийское золото, продавцы пытаются сделать выручку, сравнимую со стоимостью хорошего автомобиля. Бизнес в такие периоды просто цветет и пахнет: сувениры, игрушки, одежда и блокноты с символикой олимпийских игр уже давно сравнялась по ценнику с ювелирными украшениями. Возможно, даже через 50 лет головные уборы в форме медведей, белочек, зайчиков, а также брелки, носки и майки с надписью «Олимпиада» будут в большом почете. Ну а как еще пацанам докажешь, что ты здесь был, мед, пиво пил…

Журналисты «КП – Ростов – на – Дону» собрали для вас самые необычные и дорогостоящие сувениры, которые можно купить на бесплатных досках объявлений в ростовском Интернете.

Такие панно раньше могли висеть чуть ли не на каждой кухне. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

РАСТУЩАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

С московской Олимпиады-80 прошел уже 41 год, с сочинской - чуть больше 7 лет. А инвестиции, сделанные в покупки того периода, кажется, стабильно растут в цене.

Например, в Сочи представители малого бизнеса «минировали» каждый свободный метр лакомого туристического пространства. Здесь каждый мог найти покупку по средствам. Помню, как возле палатки с китайскими безделушками моя знакомая Валентина орала на своего мужа: «Гена, тебе зачем столько кружек?! Поставь на место, возьмем только теще». Или иностранка Ингрид, с которой мы познакомились в дни Олимпиады, сметала с полок официальных магазинов все, что возможно: ведь евро рубль явно проигрывал, и наши цены казались ей просто копеечными. Поэтому надо было забрать последнее.

Вещица из детства - блокнот с олимпийским мишкой - продается не так уж дорого. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

- Вот, кажется и шапка лисички тоже подойдет, - складировала Ингрид тогда очередной товар на кассе.

И теперь, возможно, некогда орущая Валентина оценит вклад мужа в их семейный бюджет, а Ингрид сможет озолотиться. Посмотрим, сколько можно выручить за памятные олимпиадные покупки.

БЛОКНОТЫ И ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Начнем с малого. Так, например, в Советском районе ростовчанка сейчас пытается продать олимпийское полотенце 2021 года. За него она просит 1500 рублей. Есть ощущения, что оно явно куплено в переходе или на рынке за 300 рублей, а девушка просто ждет удобной минуты продать втридорога.

Пепельница в виде пекинского стадиона "Птичье гнездо". Фото: скриншот доски объявлений в интернете

«Золотой» блокнот с олимпийским мишкой - 1980 Анатолий из Пролетарского района щедро отдает за 650 рублей. Настенное панно с тем же героем Светлана из Советского района продает за 1000 рублей.

Дальше ценник растет как живот от пива: стремительно и грустно. В среднюю ценовую категорию попала продавец из Кировского района: она толкает миниатюру олимпийского факела сочинской олимпиады за 1900 рублей.

Жетон с олимпиады 1976 года в Канаде. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

Осторожно: дальше - больше. Пепельница в форме пекинского стадиона «Птичье гнездо» Виктор из Ворошиловского района выставил за 3 000 рублей.

Поехали дальше. Наш средний сегмент закрывает бронзовая фигурка все того же косолапого восьмедисятника - за него Алиса из Первомайского района хочет немаленькую сумму в 6 000 рублей. Это же как одна одна средненькая микроволновка, две юбки по скидке, смена колес с летних на зимние или вечер в хорошем ресторане. Теперь-то понятен смысл фразы «Оказать медвежью услугу».

Ласковый миша отлит в бронзе. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

ЗОЛОТЫЕ КУЛОНЫ И ФАКЕЛЫ

Что ж, мы подошли к самому люксовому люксу. Вещи настолько дорогие, что оранжевая кнопка внизу объявления ненавязчиво советует взять кредит. Какой-то перспективный бизнесмен Алексей из Октябрьского района продает сторублевую сочинскую банкноту за немыслимые 25 000 рублей. Нет, мы не ошиблись с нулями, все именно так. За эти деньги можно оплатить два месяца частного детского сада, купить хороший телевизор, на две недели съездить к теще в деревню и на неделю на море. Как тебе такое, Илон Маск? Как говорили в 90-х бизнес мутится, бабки крутятся.

"Обмен валюты": купюра подорожала в 250 раз. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

Кстати, в Краснодарском крае за эту же стоимость энтузиасты малого бизнеса предлагают купить три олимпийских факела из Сочи. За 10 000 рублей в Адыгее вам продадут все того же олимпийского мишку. А в Москве за смешные 4 500 продадут жетон Олимпиады 1978.

«Коллекционные» золотые кулоны с символикой Олимпиады-80 тоже вряд ли заваляются - их продают сейчас от 55 тысяч рублей за три грамма.

Еще один спортивный "трофей" по цене зарплаты. Фото: скриншот доски объявлений в интернете

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Корейские спортсменки как машины»: второе место российских лучниц прокомментировал тренер Елены Осиповой

Наши спортсменки не оставили шансов США и Германии, но уступили Южной Корее (подробнее)

«Гандбольный Месси, Макеша и переученная правша»: любопытные факты о донских гандболистках на Олимпиаде в Токио

Друг против друга сыграют игроки одного клуба - «Ростов-Дон» (подробнее)