Новости Ростова-на-Дону на 22 июля 2021: неизвестные пытались перекрыть подъезды к рынку «Атлант»

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 22 июля 2021 - рассказываем, что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Власти планируют построить дорогу на улице Орбитальной. Она будет тянуться от переулка Космического до улицы Особенной. При наличии бюджетных средств работы начнутся в 2022 - 2023 годах.

В Аксайском районе неизвестные дважды пытались установить бетонные блоки на подъездах к торговому комплексу «Атлант». Их спугнули заметившие это предприниматели. При этом рабочие из подозрительной бригады не стали прояснять ситуацию. Бизнесмены подали устное заявление в полицию.

Губернатор сообщил о рекордной смертности от коронавируса в Ростовской области. По словам Василия Голубева, сейчас ковидом болеют все больше детей и молодежи. Напомним, сейчас жертвами вируса становятся от 10 до 20 человек ежедневно.

21 июля на смену аномальной жаре в Ростов пришли сильные ливни. Осадков выпало так много, что многие улицы города буквально превратились в реки.

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