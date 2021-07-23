Последствия ливня в Ростове 22 июля 2021: затопленные многоэтажки и привокзальная площадь

Спасатели вновь откачивали воду с ростовских улиц. Фото: ГУ МЧС по РО

Прошедшие минувшей ночью сильные ливни вновь затопили Ростов-на-Дону. Больше всего, разумеется, пострадали низменные участки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС по РО

С городских улиц пришлось откачивать воду, этим занимались 34 человека и 12 единиц техники.

- Для мониторинга обстановки опасных участков работала оперативная группа ГУ МЧС России по Ростовской области. По заявкам от населения оказывалась адресная помощь, - говорится в тексте сообщения.

Фото: ГУ МЧС по РО

Подтопленными оказались: участки в районе привокзальной площади; на ул. Ленина 109/5 многоквартирный 9 этажный 4-х подъездный жилой дом; пер. Доломановском 18/6 в подвальном помещении технического здания расположенного на территории детского сада №15.

Фото: ГУ МЧС по РО

К счастью, эвакуация не потребовалась и никто из местных жителей не пострадал.

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