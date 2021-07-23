Программа мероприятий на День ВМФ в Ростовской области: куда сходить и что посмотреть 25 июля 2021

В честь праздника в Таганроге пройдет парусная регата.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Программа мероприятий на День ВМФ в Ростовской области представлена Федерацией парусного спорта. Парада военных кораблей не будет, но в Таганроге в честь праздника пройдет регата яхтсменов.
Праздник отмечается 25 июля, но первая гонка стартует на день раньше на территории СШОР № 3. Вместо кораблей жители увидят десятки яхт со всей области. Программа мероприятий на день ВМФ у яхтсменов будет следующей:
24 ИЮЛЯ
10.00 — церемония открытия соревнований
12.00 — старт первой гонки
25 ИЮЛЯ
10.00 — кильватер (парад яхт)
14.00 — старт последней гонки
17.00 — награждение, закрытие соревнований
Кроме того, в День ВМФ в таганрогском яхт-клубе «5-й причал» в бухте Андреева состоится выставка судомоделистов Центра технического творчества. Открытие запланировано на 13.00.
В Южном военном округе подтвердили, что не планируют проводить мероприятия в Ростовской области в День ВМФ. При этом в параде в Севастополе примут участие корабли, подшефные донскому региону. Десантный «Азов» и еще восемь кораблей будут ошвартованы на парадной бочке. Ракетный «Новочеркасск» с другими лайнерами пройдет в кильватерном строю. При этом демонстрации боевых возможностей техники в этом году не будет.
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