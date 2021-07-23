Депутаты городской думы обсудили вопросы предоставления ростовчанам государственной помощи на основе соцконтракта

В Ростове прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по здравоохранению и вопросам соцзащиты населения. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы

В Ростове-на-Дону прошло заседание постоянной комиссии городской думы по здравоохранению и вопросам соцзащиты населения, в рамках которого был затронут вопрос о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

ПОДДЕРЖКА СУЩЕСТВЕННАЯ

Следует отметить, что соцконтракт – это соглашение, в соответствии с которым человеку предоставляется государственная социальная помощь. Как рассказала депутатам представитель департамента соцзащиты населения Ростова Юлия Чернобай, получать ее могут семьи, подушевой доход в которых меньше величины прожиточного минимума. В основном это родители с детьми, а треть получателей поддержки – многодетные.

При этом такую работу органы соцзащиты Ростова-на-Дону ведут с 2013 года.

Известно, что соцпомощь может быть направлена как на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, так и на преодоление трудной жизненной ситуации – к примеру, приобретение товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Еще до 2021 года соцконтракт предоставлялся за счет средств областного бюджета. Максимальная сумма тогда составляла не более 60 тыс. руб. Но с этого года социальный контракт заключается на условиях софинансирования: 13% областного и 87% федерального бюджетов.

Выплаты можно получить на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: максимальная сумма по этому направлению составляет 250 000 рублей. По направлению «поиск работы» - до 94 641,50 рублей. А по направлению «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации» - до 70 518 рублей.

615 контрактов на сумму 54 млн рублей заключены уже за первое полугодие. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы

БЫЛО СНИЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

По словам Юлии Чернобай, в минувшем году было заключено 58 социальных контрактов на сумму 3 млн рублей. Это вдвое меньше, чем в 2019-м. Как объяснила докладчик, снижение вызвано ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Социальные контракты – один из показателей эффективности работы департамента социальной защиты населения, - в свою очередь отметил заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Сухариев. – И ссылка на ограничения в связи с пандемией, которыми нам пытаются объяснить резкое снижение количества заключенных социальных контрактов в прошлом году, на мой взгляд, не выдерживает критики. Напротив, такая ситуация должна была бы послужить дополнительным стимулом к оказанию помощи людям через заключение социальных контрактов.

Юлия Чернобай ответила, что в настоящее время количество обращений по оформлению соцконтрактов увеличилось, так как подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства и ЮФУ, буклеты «Социальный контракт» есть в отделениях МФЦ, отделах образования, центрах занятости и развития предпринимательства «Новый Ростов».

НУЖНА ДИНАМИКА

Известно, что региональным министерством труда в текущем году для донской столицы установлен план по заключению 1 091 соцконтракта на сумму 181 млн руб. При этом больше половины - 615 контрактов на сумму 54 млн рублей - заключены уже за первое полугодие.

Так, в 2021-м по направлению «поиск работы» заключены 225 контрактов на сумму 15,4 млн рублей, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности – 106 контрактов на сумму 26,5 млн руб., а наиболее востребованным направлением является преодоление трудной жизненной ситуации - 284 контракта на сумму 12,1 млн рублей.

Депутаты обстоятельно обсудили предоставленную информацию.

- Из представленной информации не ясно, как обстоят дела с заключением контрактов по разным районам города, - высказал свою точку зрения заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Шереметьев. - Где наблюдается положительная динамика, а где отрицательная и почему? А ведь департамент обязан систематически вести такой анализ, чтобы своевременно вносить коррективы в работу районных органов соцзащиты.

В итоге профильная комиссия городской думы решила вернуться к обсуждению этого вопроса на одном из осенних заседаний с учетом высказанных депутатами замечаний.