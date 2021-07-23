Растяжения и переломы: как не попасть к неопытному мануальному терапевту

Как не попасть к неопытному мануальному терапевту Фото: Алена МАРТЫНОВА

На днях в социальных сетях появилась история о том, как ростовчанин с болями в спине обратился к мануальному терапевту. После приема местному жителю на какое-то время стало значительно легче, но через несколько дней боль вернулась в тройном размере. Страдающий ростовчанин отправился в больницу, где у него диагностировали закрытую травму грудной клетки и перелом хрящевых отделов двух ребер.

История получила большой резонанс. "КП - Ростов-на-Дону" решила выяснить, как не нарваться на таких "специалистов". Врач-реабилитолог медицинского центра "Альянс" Андрей Бутенко рассказал, каким должен быть прием у опытного мануального терапевта.

По его словам, мануальную терапию в медицинских кругах еще именуют "бескровной хирургией". В этом деле необходимо быть очень осторожным и не использовать никаких грубых техник иначе можно нанести большой вред, начиная от усиления болевых ощущений до растяжений, ушибов и переломов. Для того, чтобы не попасть впросак, необходимо в первую очередь познакомиться с мануальным терапевтом, побывать у него на приеме, но пока без процедуры.

- Можно также пообщаться с другими пациентами этого специалиста. Надо узнать, как он ведет прием, сколько по времени он длится. Ведь первый прием вместе с процедурой должен занимать не менее двух часов. Компетентный мануальный терапевт в лучшем случае должен иметь еще и специальность врача-невролога, - заявил Андрей Бутенко.

Медик также отметил, что хороший специалист всегда попросит у своего пациента либо рентгеновский снимок, либо МРТ, а также консультацию врача-невролога. Только в этом случае можно убедиться в компетентности мануального терапевта.

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