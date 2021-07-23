Ждем в Ростове с медалями: Олимпийские легенды Дона пожелали удачи нашим спортсменам в Токио

Донские олимпийские чемпионы Игр 2000-2016 годов точно знают, что спортсменам без поддержки зрителей нельзя. Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону

Легенды донского спорта, олимпийские чемпионы поддержали молодежь, которая выступает на Олимпиаде в Токио. Сегодня стартовали главные соревнования планеты, и нашим спортсменам очень нужна поддержка земляков. Более опытные олимпийцы знают это не понаслышке, и обращаются к читателям «КП - Ростов-на-Дону» с просьбой от всей души поддержать донских олимпийцев, которые защищают честь российского флага в столице страны восходящего солнца.

- Я прошу каждого быть причастным к их победе. - призывает жителей Дона Олимпийских Игр 2000 года в Сиднее Вартарес Самургашев. - Уверен, что они вернутся с Олимпийскими медалями, будут прославлять наш донской край и Россию, подавать пример подрастающему поколению. Успехов нашим действующим и будущим олимпийским чемпионам!

- География Олимпийского движения охватывает все континенты мира, и всегда в Играх участвуют спортсмены с берегов Дона, - говорит олимпийский чемпион по академической гребле Игр 2004 года в Афинах Николай Спинев. - Не будет исключением и предстоящая Олимпиада в Токио. И я уверен, что скоро мы будем встречать в родном Ростове-на-Дону наших победителей и призеров завершившейся Олимпиады.

Дорогие болельщики, лучшие спортсмены нашей страны выступают на Олимпийских Играх в Токио, - говорит олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, гандболистка Майя Петрова. - И им как никогда нужна ваша поддержка. Ведь в каждой победе есть и ваша заслуга. Ваша любовь и внимание важны и нужны каждому спортсмену, ведь мы - одна команда! И давайте идти к победе вместе!

- Друзья, давайте поболеем за нашу сборную! - обращается к дончанам чемпионка Олимпиады 2008 года в Пекине, рапиристка Светлана Бойко. - Давайте отдадим все наши силы, всю нашу энергию спортсменам! И я думаю, в скором времени мы будем встречать новых олимпийских чемпионов.

4. Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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