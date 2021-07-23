Что нужно знать перед матчем ФК «Ростов» — ФК «Динамо» 23 июля 2021: изменения в командах, статистика встреч и ставки

Игра пройдет без зрителей. Фото: ФК "Ростов".

Матч ФК «Ростов» — ФК «Динамо» станет первым в новом сезоне Премьер-Лиги. Болельщиков уже расстроили тем, что игра пройдет без зрителей, и предложили следить за трансляцией. Рассказываем все, что нужно знать о командах — последние изменения в составах и статистику встреч.

ТРАНСФЕРЫ «РОСТОВА»

Главные новости ФК «Ростов» и «Динамо» связаны с трансферами. Из «Ростова» в межсезонье ушли три игрока, активно выходивших на поле. Речь идет об опытных Хайтаме Алеесами и Алексее Козлове, которые присоединились к «желто-синим» в 2020 и 2019. Еще один футболист — 23-летний Георгий Махатадзе, успевший поиграть всего три месяца.

В последней игре сезона "Ростов" проиграл "Краснодару". Фото: ФК "Ростов".

Козлов играл за ФК «Ростов» два сезона, в последний из которых был намного эффективнее. Так в сезоне 2020/21 он забил один гол и выполнил две результативные передачи. Хайтам Алеесами в сезоне 2020/21 провел 13 встреч без пасов и голов. Махатадзе запомнился ярким голом на матче со «Спартаком» и выполнил одну голевую передачу.

Подписал контракт с донским клубом нападающий Али Соу. Он блестяще провел сезон за софийский ЦСКА, забив восемь голов и выполнив восемь голевых передач. Соу проявил себя, пока был в аренде ростовчан — на его счету три гола и три голевые передачи. Еще один новичок, на которого возлагают надежду болельщики, — арендованный у «Динамо» Николай Комличенко. Согласно статистике, за два сезона он забил семь голов и совершил столько же голевых передач.

По итогам последних игр на счету у каждой команды по две победы. Фото: ФК "Ростов".

ТРАНСФЕРЫ «ДИНАМО»

Один самых заметных трансферов в «Динамо» — переход в клуб Фабиана Бальбуэна, игравшего в английской Премьер-Лиге. Он провел в «Вест Хэме» два сезона и принял участие в 31 матче, в его копилке два гола и два голевые передачи.

Еще один новый легионер в составе «бело-голубых» —футболист итальянского «Милана» Диего Ласкальт. Сезон 2019/20 уругваец играл в аренде шотландского «Селтика», сезон 2020/21 — в аренде «Торино». В составах обеих команд за два сезона он сделал два результативных паса.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Всего в чемпионатах России ФК «Ростов» и ФК «Динамо» провели 52 игры. 23 раза победу одерживали «бело-голубые», 12 раз — «желто-синие». Еще 17 матчей команды провели вничью. По результатам последних пяти игр лидера среди них нет — у каждой команды по две победы и одна ничья.

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