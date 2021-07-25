Новости Ростова-на-Дону на 25 июля 2021: директора компании обвиняют в сокрытии налогов на 4 миллиона

Подозреваемому грозит реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 25 июля 2021 — подборка «КП-Ростов». Рассказываем о главных событиях, которые произошли за сутки.

Со въездов на территорию рынка «Атлант» убрали бетонные ограждения. По предварительным данным, их убрали по требованию МЧС. Такие препятствия могли усложнить работу оперативных служб в случае возгорания. Напомним, сотрудники «Атланта» на днях сообщили, как неизвестные устанавливают блоки на подъездах к торговому комплексу. Занимавшиеся этим рабочим отказались общаться с предпринимателями и просто уехали.

С 26 июля у электрички Успенская — Таганрог появится дополнительная остановка на 1229 километре. Из Успенской поезд будет выезжать в 19.23, а новую остановку будет делать в 19.39.

С 26 по 30 июля в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. В этот период без электричества останутся жители центра, Западного и Северного районов. Ранее «КП» публиковала полный список отключений.

Директора предприятия по распределению воды для питьевых и промышленных нужд обвиняют в сокрытии налогов. По данным донского управления СКР руководитель не выплатил государству четыре миллиона рублей. Если его вина будет доказана, ему грозит крупный штраф, принудительные работы или реальный срок.

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