Погода в Ростове-на-Дону на 25 июля 2021: каким будет воскресенье

Температура может достигать +31 - 33 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 25 июля 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра.

Температура составит плюс 31 — 33 градуса. Осадков в этот день не предвидится. Ветер северо-восточный и восточный — до 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области столбик термометра может достигать плюс 28 — 33 градусов. По югу и востоку — до плюс 36 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду. В большинстве районов будет жарко и без осадков.