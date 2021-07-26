Новости Ростова-на-Дону на 26 июля 2021: о строительстве метро снова заговорили власти

Рассказываем, что случилось за сутки в Ростове и других городах области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 26 июля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрал информацию обо всех событиях города и области.

Куратор Южного федерального округа, вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram сообщил, что метро в Ростове строить не планируется. Тем временем губернатор Василий Голубев отказывается называть проект мифически. Однако, по его словам, строительство может оказаться финансовоемким.

Ростовчанам предложат несколько вариантов фонтана, который сделают на территории Аллеи роз. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, в любом случае он будет свето-музыкальным. Но жители смогут выбрать из трех концепций: плоскостной, с чашей или смешанный вариант. Проголосовать за понравившийся можно будет на сайте мэрии.

В Таганроге 52-летний водитель «Форда» пострадал в ДТП. По данным отдела пропаганды ГИБДД области, аварию устроил 30-летний водитель «Фольксвагена» — он выехал на встречную полосу и врезался в «Форд».

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