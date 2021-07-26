Погода в Ростове-на-Дону на 26 июля 2021: каким будет начало недели

В понедельник жара усилится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 26 июля 2021 — публикуем прогноз ростовских синоптиков. Рассказываем, каким будет первый будний день в донской столице.

Температура воздуха составит плюс 32 — 34 градуса. Ветер северо-восточный и восточный — до 5 — 10 метров в секунду. Однако временами порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Осадков в этот день не предвидится.

По Ростовской области на термометре будет плюс 28 — 33 градуса, по югу и востоку жара может усиливаться до плюс 36 градусов. Скорость ветра составит 12 — 14 метров в секунду.