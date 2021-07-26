Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 июля 2021: коронавирус подтвердился у 379 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 379 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 июля 2021 - заразились еще 150 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 379 человек. Общее число зараженных составило 107 201.

Новые случаи выявили в 50 городах и районах области. Среди заболевших 43,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,7% – от 46 до 65 лет; 15,8% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 9,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 403 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровел 281 зараженный. За все время от ковида вылечились 95 357 зараженных.

Подтвердилась смерть трех инфицированных. Это женщина в возрасте 62 лет и два мужчины в возрасте от 62 до 70 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 061 человека.

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