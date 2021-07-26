Как сыграют наши гандболистки со сборной Швеции: Ростовская львица Олесия предсказала исход второго матча на Олимпиаде в Токио

Какой стране Олесия предсказала победу? Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Прогноз на Олимпиаду в Токио: Ростовская львица Олесия предсказала исход матча наших гандболисток со сборной Швеции

В этот раз она, не колеблясь, сделала выбор

Уже завтра, 27 июля, российским гандболисткам предстоит сразиться против сборной Швеции. В составе нашей сборной выступают семь ростовских гандболисток из клуба «Ростов-Дон». Поэтому дончане с нетерпением ждут завтра, чтобы поболеть и пристально понаблюдать за игрой гандболисток. За спортсменок переживает и ростовская львица Олесия, которая находится под опекой местного гандбольного клуба.

Сегодня появился прогноз второго матча. В «КП - Ростов-на-Дону» разузнали, что нам ожидать от предстоящей игры.

ЗНАЙ СОПЕРНИКА!

Многие дончане пытаются проанализировать последние результаты россиянок и их соперниц. Но предугадать исход событий сложно. Обстановку накаляют и недавние слова главного тренера Алексея Алексеева о том, что команда шведов очень сильная и без слабых звеньев.

Но есть и хорошая новость. Наши прекрасно знакомы с командой завтрашнего противника, так как встречались со Швецией на турнире в Голландии. К тому же россиянки готовят свои козыри, которые пока не хотят раскрывать.

В гандбольном клубе «Ростов-Дон» для полной уверенности решили обратиться к царице зверей, по совместительству своей подопечной, львице Олесии из Ростовского зоопарка. Так повелось, что хвостатая красотка предсказала исход первого матча с Бразилией. Тогда она долго металась между куском мяса под флагом России и Бразилии. Сомневалась. Но все же робко выбрала наших. Хоть игра и закончилась ничей, но прогноз львицы был правдив, так как ничья - это не поражение. В «КП - Ростов-на-Дону» одним глазом подсмотрели прогноз Олесии.

НИ ГРАММА СОМНЕНИЯ

И вот, царица всех зверей грациозно и уверенно вышагивает к месту предсказаний.

Теперь хвостатому оракулу снова дали на выбор два одинаковых куска мяса. Над каждым - флажок, который и подскажет, кому достанется победа - сборной Олимпийского комитета России или Швеции.

И вот он, момент истины. Царице Олесии предстоит сделать сложный выбор. Пару минут и львица вытаскивает мясистый кусок из-под флага ОКР! Она сделала свой непростой выбор и теперь наслаждается своим деликатесом.

Болельщики рады и держат кулачки - надеются, что выбор Олесии действительно принесет победу нашей команде.

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