В Ростовской области онлайн-продажи выросли в 3,3 раза

Василий Голубев пообщался с участниками интерактивных площадок в ходе прямого включения. Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. В этом году традиционный гастрономический фестиваль «Сделано на Дону» из-за ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, проходил в онлайн-формате.

В ходе прямого включения с участниками интерактивных площадок - ярмарки «Сделано на Дону» и конкурса «Твоя профессия - твое будущее», мастер-класса «Большая кухня» и кулинарного состязания донских шеф-поваров - пообщался губернатор Ростовской области Василий Голубев.

А 15 лучших работников торговли получили областные поощрения, в их числе - Благодарственные письма и звания «Лучший работник торговли Дона».

Сейчас область продолжает славные традиции купечества: торговля на Дону процветает и развивается. Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Донской регион с давних времен славился своими торговыми отношениями. Сейчас область продолжает славные традиции купечества: торговля на Дону процветает и развивается.

Важно отметить, что Ростовская область - один из немногих регионов, который продвигает собственную продукцию под особым знаком качества - «Сделано на Дону». Этот бренд появился восемь лет назад и смог объединить донских производителей в единую семью. На данный момент в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону» входят 74 донских предприятия.

Губернатор отметил важность дальнейшего продвижения бренда «Сделано на Дону». Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области

Губернатор отметил важность дальнейшего продвижения бренда донской продукции, чтобы он по-прежнему был узнаваем и востребован не только в нашем регионе, но и за его пределами.

- Система добровольной сертификации - один из хороших резервов дальнейшего развития нашей области, - высказал свое мнение Василий Голубев. - Это, по сути, объединение усилий власти и бизнеса по продвижению идеологии качества донской продукции. Суть этой идеологии можно выразить коротко: сделано на Дону - значит, сделано с любовью и душой.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ В 3,3 РАЗА

Ростовская область стабильно лидирует по величине оборота розничной торговли и занимает второе место в Южном федеральном округе и шестое место в России. А победителями в рамках Всероссийского конкурса «Торговля России» только за последние два года стали 12 предприятий нашей области.

Всего же в сфере торговли занято 63 тысячи малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. И это почти 40% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса в донском регионе.

Ростовская область стабильно лидирует по величине оборота розничной торговли и занимает второе место в Южном федеральном округе и шестое место в России. Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области

При этом важным инструментом реализации стратегии развития Ростовской области и страны является цифровизация отрасли.

- Донская торговля демонстрирует хороший пример применения современных каналов коммуникации, - считает глава региона. - Онлайн-продажи в нашем регионе выросли в 3,3 раза за прошлый год по сравнению с 2019-м. Примерно такой же рост отмечен и в первом квартале этого года.

По данным статистики, оборот интернет-торговли за 2020 год составил около 25 млрд рублей. В первом квартале текущего года онлайн было продано товаров на сумму 9,5 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.