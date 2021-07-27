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Общество27 июля 2021 7:00

Новости Ростова-на-Дону на 27 августа 2021: бойцы ОМОНа и Росгвардии оцепили рынок «Атлант»

Собрали главные новости Ростова-на-Дону на 27 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Предприниматели не понимают, с чем связан визит правоохранителей.

Предприниматели не понимают, с чем связан визит правоохранителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 27 августа 2021 — рассказываем, что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях города и области.

На территорию торгового комплекса «Атлант» прибыли бойцы ОМОНа и Росгвардии. С ворот срезаны замки. Пока сами предприниматели не понимают, с какой целью приехали сотрудники. Они считают визит силовиков жестом устрашения и собираются жаловаться.

Дефицит медицинских кадров в Ростовской области достиг 40%. Как сообщили в региональном пресс-центре, не хватает участковых, терапевтов, педиатров, а также сотрудников скорой медицинской помощи.

Ростехнадзор выявил 63 нарушения при строительстве трассы М-4 «Дон». Речь идет об участке от Москвы до Новороссийска. В частности, установлены отклонения от требований проектной документации отсутствие экологического мониторинга.

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