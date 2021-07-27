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Общество27 июля 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 27 июля 2021: в город возвращается жара

Рассказываем, какая ожидается погода в Ростове-на-Дону 27 июля 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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По Ростовской области ожидается до +35 градусов.

По Ростовской области ожидается до +35 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 27 июля 2021 — прогноз синоптиков. Специалисты считают, что снова будет жарким, без осадков.

Температура составит плюс 31 — 33 градуса. Ветер северо-восточный и восточный — 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Похожая погода установится и в других городах Ростовской области. Днем будет жарко — до плюс 30 — 35 градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду, с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Дождя не будет.

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