Погода в Ростове-на-Дону на 27 июля 2021: в город возвращается жара

По Ростовской области ожидается до +35 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 27 июля 2021 — прогноз синоптиков. Специалисты считают, что снова будет жарким, без осадков.

Температура составит плюс 31 — 33 градуса. Ветер северо-восточный и восточный — 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Похожая погода установится и в других городах Ростовской области. Днем будет жарко — до плюс 30 — 35 градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду, с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Дождя не будет.