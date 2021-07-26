«Ждем еще минимум три медали»: призер Олимпиады в Сиднее Елена Продунова прокомментировала выступление Никиты Нагорного в Токио

Золото командного первенства - уже у Никиты. Фото: личная страница Никиты Нагорного в "Инстаграме"

Страна с замиранием сердца следила за звездной четверкой - Денисом Аблязиным, Давидом Белявским, Артуром Дадалояном и Никитой Нагорным. Ростовский зритель больше всего, конечно, переживал за земляка Никиту. Донской Лев в очередной раз показал высший класс. За онлайн-трансляцией, конечно, следила землячка, серебряный и бронзовый призер по спортивной гимнастике Олимпиады в 2000 года Сиднее Елена Продунова. Сразу после того как наши парни эмоционально встретили победу, в «КП — Ростов-на-Дону» созвонились с Еленой и она прокомментировала выступление Никиты и сделала прогноз на дальнейшие выступления.

НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗА НИМ ПОВТОРИТЬ

- Мои прогнозы оправдались, - с улыбкой заявляет Елена Продунова. - Были небольшие сомнения поначалу - все-таки на сегодня японцы очень сильно подтянули спортивную гимнастику, а у Китая он всегда был на достойнейшем уровне. Могу сказать, что ребята отработали на 105%, особенно наш Никита.

Именитая донская гимнастка болеет за Никиту Нагорного и Владу Уразову не только дома, но и со всеми учениками в зале. Особенно гордость берет за тройное сальто.

- Такие вещи особо ярко умеют делать ребята из Ростова, - смеется Елена, в честь которой, между прочим, названы сразу три элемента в спортивной гимнастике. - Можно подумать, что в современной гимнастике уже сделали все, что можно. А нет — не все. Парень из Ростова сумел оставить свое имя в истории гимнастики — ввел новый элемент, который слишком сложный, чтобы его повторил до сих пор кто-либо еще.

ПОЙМЕТ ТОЛЬКО ОЛИМПИЕЦ

Именитая донская спортсменка признается, что с волнением следит за подготовкой наших спортсменов к выходу на олимпийский помост, потому что прекрасно помнит, насколько сложно совладать с волнением перед стартом.

Так встречали Никиту после олимпиады в Рио.

- Прекрасно понимаю его эмоции. Их не объяснить людям, которые в такой ситуации не бывали, - рассказывает призер Олимпийских игр в Сиднее. - Когда ты там и ты на помосте — это совершенно иное состояние - адреналин, который буквально выходит из каждой поры. И ты пытаешься со всем этим совладать, собрать в одну соревновательную неделю всю свою гимнастическую жизнь в течение 15-20 лет.

ЭТО БЫЛ ОГРОМНЫЙ ТРУД

Для Елены Продуновой поколение Никиты Нагорного в гимнастике — это практически «правнуки», и за его успехами она наблюдала со стороны.

- Это был маленький мальчик, который пришел в зал и точно также занимался, как и все мы. Все находятся в равных условиях, а потом в один прекрасный момент начал делать больше, чем остальные. Это работа нон-стоп на протяжении долгих лет.

Призер Олимпиады в Сиднее не понаслышке знает, как это трудно — донести ребенку зачем он тренируется каждый день, без выходных много лет, максимум с двумя днями отдыха на Новый год.

- Чемпионами не рождаются — ими становятся, и цена этому — огромный труд, - говорит со знанием дела Елена.

ТРИ ЗОЛОТА — МИНИМУМ!

Впереди у наших ребят еще многоборье и финалы в отдельных видах упражнений. 28 июля — индивидуальный турнир по многоборью, 1 августа — вольные упражнения и конь, 2 августа — кольца и опорный прыжок, а 3 августа — параллельные брусья и перекладина.

- Никите — удачи, и пусть у него все получится, - говорит призер Олимпиады в Синдее. - По моим прогнозам, как минимум еще нужно ждать золота в многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях, а дальше — как карты лягут. Желаю Никите спокойно, стиснув зубы, быть впереди планеты всей — пусть у него все получится!

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