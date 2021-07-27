Новые ограничения по коронавирусу в Ростовской области: какие запреты предложил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предлагает ввести новые ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону могут появиться в ближайшее время. 27 июля главный санврач Евгений Ковалев предложил ужесточить санитарные меры в случае ухудшения ситуации. Рассказываем, как еще может измениться жизнь в области.

— Если на текущей неделе у нас не стабилизируется ситуация, я буду обращаться к губернатору с просьбой о дальнейшем ужесточении ограничительных мер. Конечно, в первую очередь в тех объектах, где людям разрешено находиться без масок, а это бани, сауны, фитнес-клубы, оказывающие услуги в закрытых помещениях, бассейны и аквапарки, — прокомментировал санитарный врач.

Некоторые ограничения могут появиться и в торгово-развлекательных центрах. В частности, в тех зонах, где люди находятся без масок. Допустимую заполняемость кинотеатров и театров Ковалев предлагает сократить до 25%.

Кроме того, санврач предложил ввести особые условия для поездок в автобусах по междугородним и межмуниципальным маршрутам. По его словам, для пассажиров нужно ввести систему QR-кодов или же пускать только тех, у кого есть тесты. Такие же меры, считает Ковалев, нужно применять при заселении в общежитие.

Ранее власти сообщили о том, что матч 1 августа на «Ростов-Арене» снова пройдет без зрителей. Напомним, в этот день на стадионе встретятся ФК «Ростов» и «Зенит».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за нарушений могут временно закрыть крупный аквапарк

Юрлицо собираются направить в суд для приостановления деятельности. (Подробности)

Селить в общежития вузов только привитых предложили в Ростовской области

Эту меру хотят применить из-за распространения коронавируса. (Подробности)