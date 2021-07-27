«Не дождетесь!»: Почему ростовчане женятся позже, чем это было 20 лет назад

Жители региона стали позже вступать в брак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области увеличился возраст людей которые вступают в брак. Об этом сообщило региональное управление ЗАГС. Так, мужчины чаще создают семью в 33 года, а женщины в 31. Двадцать лет назад средний возраст молодоженов составлял 29 и 26 лет, соответственно. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, почему ростовские пары все чаще откладывают брак и как изменится ситуация в ближайшие 10 лет.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКА НЕ ЗАВОДИТЬ СЕМЬЮ

Жизнь диктует новые правила. Создавать семью в раннем возрасте уже не модно: в тренде - независимость, финансовое благополучие и свобода. Не удивительно, что молодежь заключает брак уже за 30. Как говорят сами миллениалы, они не хотят как их родители ютится в крохотных «комнатушках с кучей детей». Они желают вступить в новый этап жизни — семейный, имея высокий и стабильный заработок и свою недвижимость.

- Мне сейчас 32 года, но я еще не готов жениться: думаю заведу семью в 35-37 лет,- делится своим мнением Александр. - Я считаю, нужно сначала купить жилье, автомобиль, чтобы уже в будущем не думать о финансах, а спокойно строить семейную жизнь.

Стремление заработать и нажить богатство загоняют человека в вечной погоне за достатком, в которой нет места семейной жизни. Если мужчина ставит на первый план карьеру и заработок, то он абсолютно не может подстроиться под семейный узы, поэтому он как можно больше оттягивает процесс бракосочетания.

Повышение возраста вступления в брак - общемировая тенденция Фото: Михаил ФРОЛОВ

МУЖЧИНЫ ОТКЛАДЫВАЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

Заключать брачный союз или нет, - инициатива, как правило, исходит от мужчин: то, что средний возраст сдвинулся в большую сторону, их рук дело.

Они видят, что у женщин задана высокая планка при выборе будущего супруга, поэтому стараются не заводить семью, пока не появится материальная база. Конечно есть и такие, кто оттягивает брак потому что понимают незрелость своей личности, не готовы брать ответственность и боятся семейных проблем. Срок жизни людей немного увеличился, и за последние 20 лет вместе с этим сдвинулись и показатели наступления зрелости. Именно поэтому возраст молодежи в России повысили до 35 лет. Подсознательно человек ощущает себя немного старше подростка, хотя уже достаточно взрослый, от этого и меняются его представления о семейной жизни.

Если в прежние времена юноши взрослели в возрасте около 20 лет, то теперь этот процесс наступает в 25. Сейчас молодежь учится больше. Сначала оканчивают бакалавриат, потом магистратуру, затем нужно немного набраться опыта на работе. Неудивительно, что в таком плотном графике не остается времени на создание семьи.

«ПОД ВЕНЕЦ ПОЙДУ, НО ПОКА НЕ С КЕМ»

Если мужчины зациклены на финансах, то у женщин совсем другая крайность на пути к браку — отсутствие, по их мнению, достойных кавалеров. Дамы, как правило, не против бракосочетания, но они не могут найти подходящего человека.

- Я, конечно, хочу жить в браке, иметь уже, наконец, ребенка, но пока нет человека с кем хотелось бы связать судьбу, - рассказывает Екатерина. - Я вижу деток маленьких, у меня сердце замирает. Те, кому за 30, хотят семейной жизни, но не все готовы в этом признаться. Я уже морально готова к тому, что так и не найду достойного мужчину.

Желание найти родственную душу, которая будет полностью соответствовать внутренним идеалам или хотя бы выделяться на фоне всех остальных кандидатов, толкает на годы поисков, которые не всегда заканчиваются успехом.

Некоторые уже в 30 спокойно относятся к тому, что, возможно, у них не будет семьи и детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

БРАК - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ФОРМАЛЬНОСТЬ

Некоторые пары намеренно не регистрируют брак, потому что переживают, что их отношения испортятся. Им кажется, что семейная жизнь - это унылый быт, рутина и неприятные хлопоты. Подобный образ так плотно въелся в умы молодежи, что они наотрез отказываются от ЗАГСА, объясняя это тем, что это формальность и «штамп в паспорте» ничего не решает.

Многих пугает перспектива, что брак - это навсегда. Неуверенность и сомнения порождают страхи перед тем, что придется терпеть друг друга вечно. Мужчины и женщины уверенны, что после свадьбы партнеры поменяются в худшую сторону и начнутся конфликты. Чтобы избежать подобной участи молодые люди живут в «гражданском браке» (хотя определение это неправильное: гражданский — значит зарегистрированный государством) и не узаконивают свои отношения.

- Мы вместе уже 5 лет, у нас есть сын, но расписываться еще не спешим, - делится своим опытом Ксения. - Зачем портить нашу жизнь штампом? Я уверена, лучше от этого никому не будет. Мой «гражданский муж» убедил меня, что брак - это абсолютно ненужная процедура, которая не укрепляет, а портит отношения.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Мудрость, которая говорит, что всему свое время, - стара как мир. Вечные разговоры старших, которые подталкивают своих отпрысков к созданию семьи, только раздражают молодых людей и заставляют их постоянно уходить от разговора. Но все уговоры старших родственников имеют под собой основание.

После 30-ти очень сложно поменять свой образ жизни и подстроиться под семейный ритм. Люди привыкают к одинокой жизни: кажется, что работа, общение с друзьями и развлечения всегда смогут заменить семью. В это время у молодых людей начинается очередной личностный кризис, который ставит под сомнения все традиционные ценности. Не удивительно, что люди чаще стали разводиться именно в конце тридцатилетнего периода в 36-39 лет, когда подходит очередная перестройка жизненных ценностей.

- В наше время когда строили семьи, мы не обращали внимание на достаток, а искали в первую очередь любовь, - рассказывает Анна Леонтьева, она вместе с супругом прожила в браке 30 лет. - Все блага нужно зарабатывать вместе, тогда и гармония будет в семье, и каждый будет знать себе цену. Я считаю, не нужно откладывать, думать «вот поживем — наживем». Если любишь - нужно создавать семью.

До создания семьи и мужчины, и женщины хотят обеспечить себе финансовую стабильность и обзавестись недвижимостью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брак - дело серьезное, и требует взвешенного подхода. Если все же есть внутренний конфликт, и не хочется создавать семью, нужно разобраться, почему это происходит. Причины могут быть разные - это и неуверенность в себе, и детские травмы.

В любом случае с самого начала к браку нужно относиться позитивно — это вам не только психолог, но и любой человек скажет. Ведь с вами всегда будет верный человек, который вас поддержит, и вы с ним будете лучшими друзьями, возможно, всю жизнь. Брачные узы не мешают ни материальному, ни личностному развитию. Наоборот, это очень хороший стимул к развитию по всем направлениям, если правильно построить взаимоотношения. Несомненно, есть определенная тенденция, что с увеличением уровня жизни семьи будут появляться в еще более поздние периоды - как в европейских странах. Но не стоит забывать, что для многих до сих пор имеют вес южные донские традиции, и многие семьи у нас будут создаваться немного раньше, чем в Европе.

«ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ»

Валерия Кумпф, психолог:

- Примеры страшных историй, где молодые люди в 20-25 лет поженились, родили детей, набрали кредитов, а потом поняли, что все было на эмоциях и нет смысла дальнейшего совместного проживания пугают многих парней и девушек.

Повышение среднего возраста в браке - это общемировая тенденция, которая плавно перетекает и к нам. В этом нет ничего плохого: с точки зрения становления личности, после 30 лет пары уже понимают, зачем им вступать в брак и какой им нужен партнер. Уходят все предрассудки, и тогда уже легче понять и поставить цель в жизни. Люди в этом возрасте предпочитают все взвесить, подумать чтобы семья не распалась. Более молодые руководствуются только эмоциями, которые с возрастом проходят, и тогда у пар не остается стимула уже жить вместе.

Средний возраст вступления в брак будет и дальше увеличиваться, это связанно еще с тем, что процедуры ЭКО становятся все доступнее. Граждане могут сейчас завести детей и в 40 лет, и им нет необходимости рано создавать семьи.

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