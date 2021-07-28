Новости Ростова-на-Дону на 28 июля 2021: ограничения требуют ужесточить в области

Рассказываем, что случилось в городе и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 28 июля 2021 — подборка «КП-Ростов». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

Главный санврач Ростовской области предложил ужесточить санитарные меры, если ситуация с коронавирусом не изменится. По словам Евгения Ковалева, дополнительные ограничения в первую очередь нужно вводить в банях, саунах, фитнес-клубах, бассейнах и аквапарках. Ранее мы публиковали все предложения Роспотребнадзора, озвученные на заседании штаба.

За нарушения могут оштрафовать крупный аквапарк Ростова. Как сообщил главный санврач области, Роспотребнадзор выявил в аквапарке нарушения дистанции, масочного режима, контроля качества воды.

Глава управления здравоохранения оставила пост по собственному желанию. Как пояснили в пресс-службе администрации, Ольга Мельникова уволилась в связи с переездом в другой город.

19 судов «Донречфлота» выставили на торги после иска «НРК АКТИВ» — правопреемника «Сбербанка». Организация обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать деньги за залоговое имущество. Суд удовлетворил иск и постановил реализовать имущество путем продажи с публичных торгов.

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