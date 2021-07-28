Звезда YouTube Витя Трубачев из Ростова снялся в фильме «Маленький воин»: мама рассказала о закулисье звездной жизни и съемок

Дима, известный ростовский ютуб-блогер, пробует себя в актерской профессии. Фото: личная страница Вити Трубачева в "Инстаграме"

Витя Трубачев, 15-летний парень из Ростова, которого знают по его каналу на «Ютубе», участию в шоу «Два голоса» и программе Андрея Малахова, дружбе с Бастой и другими российскими звездами, а еще — по фильмам. Он снялся в ленте «Майор Гром: Чумной доктор», а теперь еще и в трогательной семейной комедии «Маленький воин». Сыграл, правда, не героя, а его антагониста, но это тоже увлекательный опыт. Мама молодого актера, Инесса, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» о тонкостях съемочного процесса: оказывается, не все так просто, как кажется.

ЗЛОЙ СУМОИСТ

В картине рассказывается история трудного подростка - 13-летнего Вити Касаткина. Его герой с трудом идет на контакт с одноклассниками, но остается добрым и заботливым по отношению к своей матери, которая воспитывает его без отца. Комплекция и силы уже позволяют ему выдворять из квартиры новых претендентов на мамину руку и сердце, ведь кто они такие по сравнению с отцом. А вот как вернуть папу он не знает...

У подростка созрел гениальный план: стать чемпионом мира по сумо на чемпионате в Японии! Ведь его отец, спортивный журналист, как раз писал про сумо и уехал в Японию, когда бросил семью. Вот увидит он Витьку на татами, все поймет и вернется домой, - решил парень. Дело за малым — найти тренера и пройти национальный отбор в сборную команду на чемпионат.

Ну а дальше — история, полная обидных поражений и вдохновляющих побед, выяснения отношений с ровесниками и взрослыми, дружба, влюбленность — все как у людей, все как у подрастающих детей.

Так вот наш ростовский парень Витя Трубачев исполнил роль антагониста этого самого Вити Касаткина — опасный соперник на татами будет отчаянно бороться за победу, и тогда все планы парня на поездку в Японию могут пойти крахом...

ПРИГЛАСИЛИ НОЧЬЮ

Родственники не были удивлены новости, что Витя будет развиваться как актер — наоборот, все этого ожидали.

- Все были очень рады. Но без особого шока, этого следовало ожидать. YouTube- канал Вити смотрели миллионы человек, и он очень много снимал дома. Мы всячески поддерживали и помогали ему в этом.

Семье молодого актера пришлось переехать в Москву, чтобы парень успевал сниматься в кино, рекламе и учиться. Фото: личная страница Вити Трубачева в "Инстаграме"

Инесса вспоминает, что предложение сниматься в кино было неожиданным.

- Самое интересное - приглашение поступило нам около часа ночи, - рассказывает мама Вити. - Мы очень удивились, ведь уже готовились ко сну, а тут такое. По воле случая продюсер этого фильма был проездом в Ростове и пригласил Витю на встречу.

Актера с мамой позвали на пробы и Витю утвердили на роль сурового противника главного героя. Эта роль оказалась дебютной для ростовчанина.

14 ЧАСОВ В ПИЖАМЕ, А НА УЛИЦЕ — 0 ГРАДУСОВ

Мама признается, что воспитывать актера непросто, как и любого другого ребенка, хоть будущего инженера, хоть космонавта. А съемки — это не только выученные тексты и правильная мимика. Некоторые очень даже хорошо закаливают характер.

- Очень сложными оказались съемки в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», - вспоминает Инесса. - Снимали в Питере на настоящей мусорной свалке: по ощущениям, на самой большой в России, хотя это далеко не так. Погода была ужасная: сильный ветер с дождем, 0 градусов. Витю тогда обмазали барсучьим жиром, обмотали пленкой, а поверх всего этого была самая обычная пижама. В таком виде пришлось работать с шести вечера и до восьми утра. Это точно съемки недетского формата!

Не все съемки проходят просто: на одной Витя 14 часов провел в одной пижаме на улице в сырую погоду при 0 градусов. Фото: личная страница Вити Трубачева в "Инстаграме"

Запомнился Инессе и антураж съемки: лужи подкрашивали специальными растворами, вся свалка дымилась - там был настоящий огонь, а над всем этим сумасшествием кружили квадрокоптеры.

МОСКВА ПРИЗВАЛА

Участие в съемках фильмов и рекламы отнимает много времени, поэтому семья переехала в Москву. Мама признает, что это была вынужденная мера.

О следующих проектах Вити мама подробно рассказать не может, но по секрету кое-чем с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделилась.

- Это секрет. Могу сказать только то, что Витя утвержден на роль в самом смешном сериале на федеральном канале. Снова будете нами гордиться, — улыбается Инесса.

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