Новая реальность и теория «4П»: главный врач ОКДЦ рассказал о новой системе подготовки кадров

Главный врач ГАУ РО «ОКДЦ», доктор медицинских наук Дмитрий Бурцев. Фото: Владимир ЮДИН

Ежегодно количество пациентов Областного консультативно-диагностического центра только растет и сейчас составляет 400 тысяч человек в год. Здесь работают врачи высокого уровня. На базе центра развиваются 17 узкоспециализированных направлений по социально значимым патологиям. Диагностическая служба ОКДЦ имеет сильную базу. В отделениях выполняют ультразвуковую, лучевую, функциональную диагностику. В центре есть также эндоскопическое отделение и клинико-диагностический лабораторный комплекс, который выполняет узконаправленные трудоемкие методики и является центральным звеном лабораторно-информационной системы Ростовской области.

Будни ОКДЦ. Фото: ЧЕРНОВОЛ Светлана

КУЗНИЦА КАДРОВ

Но не только современным оборудованием известен консультативно-диагностический центр. Настоящее богатство ОКДЦ – его специалисты. Так, хирурги Центра прошли стажировки в ведущих клиниках мира, а еще ОКДЦ создал для себя настоящую кузницу кадров - не для себя! Врачи ОКДЦ преподают на кафедре, а обучаются специалисты любых медучреждений.

Вот уже второй год кафедра персонализированной и трансляционной медицины РостГМУ на базе Областного консультативно-диагностического центра готовит специалистов, опираясь на принципы «4 П» медицины и мультидисциплинарного обучения.

Здесь апробировали принципиально новый подход в последипломной подготовке медицинских кадров. Как удается сократить дистанцию от научных достижений до практического здравоохранения, рассказал в интервью заведующий кафедрой, главный врач ГАУ РО «ОКДЦ», доктор медицинских наук Дмитрий Бурцев.

Настоящее богатство ОКДЦ – его специалисты. Фото: ЧЕРНОВОЛ Светлана

«СИСТЕМАТИЗИРОВАЛИ ОПЫТ 25 ЛЕТ»

- Как возникла идея создания кафедры и насколько постулаты персонализированной медицины актуальны в практическом здравоохранении в ковидное время?

- ОКДЦ всегда подходил к диагностике и лечению с позиций индивидуального подхода к каждому пациенту. Мы всегда понимали, что за этим направлением будущее. В нашем центре такой подход применялся еще до возникновения термина «персонализированная медицина» и теории «4 П». Персонализированный подход обеспечивал нашим пациентам и гарантию верификации диагноза, и эффект от проводимой терапии, в конце концов он десятилетиями формировал нашу репутацию. Теперь мы систематизировали опыт 25 лет, поставили на научную базу и обучаем врачей самых разных специальностей. Поэтому появление кафедры персонализированной и трансляционной медицины РостГМУ стало логическим продолжением жизни центра, - рассказал Дмитрий Бурцев.

«МОЗАИЧНОСТЬ И ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ»

- Когда создавалась кафедра, еще никто не думал о пандемии. Коронавирус как-то повлиял на работу кафедры?

- Да, абсолютно верно. Кафедра создавалась в допандемийные времена. И модернизация лабораторного комплекса у нас прошла в преддверии пандемии. Оказалось, что наши возможности востребованы временем – как лабораторные (а мы сейчас выполняем две трети ПЦР-исследований на COVID-19 в регионе), так и научные. Мы ввели программу повышения квалификации «Лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции», по которой уже обучились сотни специалистов, столкнувшиеся с диагностикой этого заболевания. Совместно с РостГМУ на базе кафедры провели видеоконференцию по проблематике диагностики, профилактики, лечения и реабилитации новой коронавирусной инфекции. Мы ежедневно анализируем информацию, поступающую от ученых со всего мира, получаем собственный лабораторный опыт и этими систематизированными материалами делимся с коллегами, - ответил на вопрос эксперт.

- Что больше всего насторожило в COVID-19?

- Мозаичность, избирательность его действия на пациентов. Почему одни невосприимчивы к вирусу, другие восприимчивы, но заболевание протекает в легкой форме, а у третьих при тех же равных условиях возникают цитокиновые штормы, то есть гиперреакция иммунитета? Здесь вопрос не столько в самом вирусе, сколько в фундаментальных вопросах о механизмах, касающихся работы человеческого иммунитета. Думаю, ситуация с ковидом наглядно показала целесообразность развития персонализированной медицины и важность доклинического выявления патологии. Потому что у каждого конкретного пациента возникает определенный индивидуальный набор реакций. Мы уже сейчас с помощью молекулярно-генетических исследований способны ответить на вопрос, чего пациенту ожидать в будущем, и в идеальном варианте должны четко спрогнозировать его восприимчивость к той или иной болезни, в том числе инфекционной. Многое уже стало реальностью. Медицина - вообще динамически развивающая наука и сфера нашей жизни.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Какие знания еще могут получить на кафедре медицинские специалисты?

- Нами разработано более 30 программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, аккредитованных в системе НМО по специальностям неврология, клиническая лабораторная диагностика, лабораторная генетика, ультразвуковая диагностика и рентгенология. У нас предусмотрен вариант как очного обучения с применением дистанционных форм (в том числе по индивидуальным программам), так и заочного обучения, когда специалисты могут проходить обучение на своих рабочих местах. По завершении курса врачам выдается удостоверение о повышении квалификации, диплом о первичной переподготовке. В ближайшее время запланировано около 20 мероприятий. Например, недавно на базе кафедры прошла научно-практическая онлайн-конференция «Проблемы гастроэнтерологии и эндоскопии в реальной практике». В ней приняли участие гастроэнтерологи, эндоскописты, терапевты, педиатры, врачи общей практики. Наши специалисты выступили с докладами о современных тенденциях в терапии заболеваний органов пищеварения с позиций доказательной и персонализированной медицины. У нас 17 специализированных направлений, и в их числе сильный Областной центр гастроэнтерологической диагностики, причем многие диагностические исследования на юге России могут быть выполнены только в ОКДЦ. В прошлом году, несмотря на пандемию, в центре снова были внедрены новые методики, в том числе определение степени фиброза печени с использованием новой технологии Vibration-controlledTransientelastography, с возможностью мониторинга показателей эластичности для оценки эффективности антифиброзной терапии при циррозе печени. Мы никогда не стоим на месте независимо от обстоятельств. За ковидный 2020 год введены новые методики в эндоскопическом отделении, в УЗИ, в функциональной диагностике… Наша цель – как можно быстрее вводить новейшие научные достижения в медицинскую практику, как только доказана их безопасность и эффективность. В этом и суть трансляционной медицины, - продолжает Дмитрий Бурцев.

«ПАНДЕМИЯ ВСТРЯХНУЛА ОБЩЕСТВО»

- Как вовлечь пациента в работу над своим здоровьем?

- Этот вопрос был актуален всегда, всю историю человечества! Как ни парадоксально, пандемия встряхнула общество: люди задумались о своем здоровье, другими глазами посмотрели на врачей и медицинскую науку. Еще пару лет назад для нас в идеологии 4 «П» самой сложной была партисипативность. К счастью, новое поколение более внимательно подходит к необходимости ведения ЗОЖ, своевременному обращению к доктору. Молодые люди стали избегать самолечения. Мы часто говорим о пользе ранней диагностики, но это уже вчерашний день. Сегодняшний – это предикция. Современная медицина в лице специалистов-генетиков способна назначать комплекс мероприятий для предупреждения болезни, и людям надо пользоваться этими достижениями, об этом надо говорить. Конечно, многое зависит от авторитета врача, от фактора доверия. Как я уже говорил раньше, пандемия изменила отношение общества к нашей профессии в лучшую сторону. Сейчас мы видим рост обращений за медицинскими консультациями как среди пациентов, переболевших COVID-19, так и среди тех, кто хочет предупредить возникновение у себя наследственных патологий. Люди делают прививки, занимаются спортом, следят за питанием. Поэтому надежда на здоровую нацию есть, - подытожил Дмитрий Бурцев.

Фото: ОКДЦ

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