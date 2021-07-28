В Ростове-на-Дону за контрабанду деталей для зенитно-ракетных систем к С-300 осудили двух украинских шпионов

Как удалось установить в суде они шпионили в пользу Украины.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчинам, которые обвинялись сразу по двум статьям уголовного кодекса. Как удалось установить в суде, они шпионили в пользу Украины и участвовали в контрабанде радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, составляющего гостайну.
В марте прошлого года для очередной такой операции Арарат приехал в Россию и был задержан. Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
СЕКРЕТНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОДВАЛЕ
Как сообщили в ЦОС ФСБ России, россиянин Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян обвинялись по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Государственная измена» и по статье 276 «Шпионаж».
Следствием установлено, что подсудимые собирали сведения о клистронах - приборах, входящих в состав ЗРС С-300. Детали российской зенитно-ракетной системы планировались к передаче ими контрабандой на Украину якобы для «Укроборонпрома».
Образцы, приготовленные для переправки, Денис хранил в подвале своего дома. А его знакомый отвечал за перемещение секретного оборудования на Украину. Для чего собирался задействовать жителей приграничной территории.
Как рассказали правоохранители, в марте прошлого года для очередной такой операции Хачатрян приехал в Россию и был задержан вместе со своим подельником.
Суд признал обоих виновными и назначил наказание: Лобову – девять с половиной лет в колонии строгого режима, Хачатряну – 10 лет и 5 месяцев колонии строгого режима.
Образцы, приготовленные для переправки, Денис хранил в подвале своего дома. Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ
Как говорят специалисты, С-300 – семейство из более 15 вариантов зенитно-ракетных систем, предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе созданных с использованием технологии «стелс» (обеспечивающей их малозаметность для ЗРС) и баллистических и крылатых ракет.
Такие системы начали разрабатывать в СССР в первой половине в начале 70-х. А модификации постоянно совершенствовались.
По данным и открытых источников, российские системы С- 300 стоят на боевом дежурстве в более чем 10 странах мира.
Дальнейшим развитием ЗСР является С- 400 «Триумф», принятая на вооружение в России с 2007 года.