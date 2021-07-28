Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону обсудили организацию детского отдыха в летних лагерях

В фокусе внимания депутатов городской Думы Ростова-на-Дону оказался детский оздоровительный отдых. Фото: пресс-служба городской Думы

Постоянная комиссия ростовской городской Думы по образованию и культуре под председательством Юлии Исаковой провела заседание, на котором депутаты рассмотрели вопрос об организации отдыха и оздоровления учащихся школ в детских лагерях.

Отметим, что в этом году в период оздоровительной кампании предусмотрено обеспечить всеми формами отдыха и оздоровления не менее 92,1 тысяч детей, в том числе летом – 82,6 тысячи.

Перед депутатами с докладом о летней оздоровительной компании в донской столице выступил и.о. директора Департамента социальной защиты населения города Константин Середа. Он заявил, что по линии соцзащиты приобрели 3600 путевок (в том числе 3400 для отдыха летом) на сумму почти 140 миллионов рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году.

Для детей из малоимущих семей за счет бюджета купили 1500 путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные в Неклиновском районе Ростовской области, а также 2100 путевок в санатории, расположенные в этом же районе.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

В целом, в этому году на детскую оздоровительную кампанию потратят почти 340 миллиона рублей, из них около 79 миллионов выделено из бюджета города, а остальные средства – из областной казны. При этом доступность детского отдыха обеспечивается возможностью компенсировать расходы на покупку путевок в размере от 50 до 100% в зависимости от доходов семьи.

На эти цели предусмотрено бюджетом почти 40 миллионов рублей. На 1 июля выплачено 575 компенсаций на сумму 6,6 миллионов. Важное условие предоставления компенсации – санаторный или оздоровительный лагерь должен состоять в реестрах организаций отдыха и оздоровления детей субъектов Российской Федерации.

ЛАГЕРЯ НА БАЗЕ ШКОЛ

Также депутаты Городской Думы на заседании уделили внимание и работе лагерей на базе ростовских городских школ. В них уже отдохнули почти 11 тысяч школьников. В Ростове работает 85 таких лагерей, они рассчитаны на две смены по 21 дню пребывания в каждой.

Заместитель начальника Управления образования города – начальник отдела воспитательной работы и правовой защиты детства Людмила Ленецкая сообщила депутатам, что на оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием и частичную оплату путевок в профильные смены в нынешнем году выделено чуть больше 70 миллионов рублей: 52 миллиона из бюджета города и 19 миллионов - из областного.

В лагерях дневного пребывания предусматривается двухразовое питание детей.

Кстати, на базе 34 лагерей для 1146 детей работали профильные смены: экологические, спортивные, художественные, школа вожатых. Впервые была организована и проведена профильная смена «IT-парк» для увлеченных информационными технологиями.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Во время заседания заместитель Председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Сухариев задал вопрос о том, были бы востребованы пришкольные лагеря в августе, если их работу породили. На что Людмила Ленецкая ответила утвердительно.

- Да, потребность есть, особенно в профильных сменах. Но школам в августе уже нужно готовиться к новому учебному году, - сказала она.

Также депутата гордумы интересовал вопрос по поводу востребованности лагерей этим летом по сравнению с прошлым.

- Условия, в которых мы находимся вот уже второй год, заставляет сменить приоритеты, и родители по-новому оценивают возможность для детей не только отдохнуть, но и пополнить свои знания по выбранному направлению, - сделал вывод депутат. – А в целом в этом году, по сравнению с прошлым, увеличилось число детей, отдохнувших в загородных лагерях?

На что и.о. директора Департамента социальной защиты населения города Константин Середа ответил, что количество отдыхающих по сравнению с 2020 выросло значительно.

Также в фокусе внимания депутатов городской Думы оказался вопрос о том, насколько удовлетворены дети и родители организацией летнего отдыха. В частности, этот вопрос озвучила председатель профильной комиссии городской Думы Юлия Исакова.

- Поступали ли какие-либо жалобы, нарекания на организацию отдыха и питание? – обратилась спикер к специалистам.

В свою очередь, профильные эксперты ответили, что жалоб практически не было.Также специалисты выразили надежду, что так будет и впредь.