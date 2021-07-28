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Общество28 июля 2021 11:19

«Напряжение было высоким, все прославляли американок»: тренер гимнастки Владиславы Уразовой рассказал, какой ценой далось олимпийское «золото»

Россиянки впервые в истории заняли первое место в командном многоборье на Олимпийских играх
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Владислава Уразова с командой (третья справа). Фото: instagram.com/vladislava_urazova.

Владислава Уразова с командой (третья справа). Фото: instagram.com/vladislava_urazova.

Женская сборная по спортивной гимнастике впервые в истории взяла «золото» в команде на Олимпийских играх. В числе победительниц — 16-летняя ростовчанка Владислава Уразова. Тренер девушки поделилась первыми впечатлениями от выступления своей подопечной и других гимнасток.

Лилия Казакова говорит, что напряжение на соревнованиях было высоким. Фаворитками Олимпиады считались спортсменки из США. Многие были уверены, что составить им конкуренцию невозможно.

— Все говорили про американок, все их прославляли. И, конечно, все боялись Симону Байлз (гимнастку из США – прим.ред.) Но в итоге наши девчонки выступили достойно! Немного подвели упражнения на бревне, но, в целом, все было на высоком уровне. У меня просто нет слов! — не смогла сдержать эмоций тренер.

Лилия Казакова тренирует Владиславу с четырех лет. Девочка сразу показала характер, а спустя несколько лет тренировок — и первые успехи.

— Можно сказать, вынянчила ее на своих руках. У Владиславы всегда был сложный, но сильный характер. Но не было бы характера — не было бы, наверное, и побед, — говорит женщина.

Она еще не поздравила подопечную, к которой сейчас приковано всеобщее внимание. А оценивать шансы Владиславы в индивидуальном первенстве пока не хочет. Борьба будет не менее жесткой, а удачу спугнуть не хочется.

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