Новости Ростова-на-Дону на 29 июля 2021: предпринимателей перестали пускать на рынок «Атлант»

Ране территорию оцепили бойцы ОМОНа и Росгвардии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости Ростова-на-Дону на 29 июля 2021 — подборка событий за сутки от «КП». Рассказываем, что случилось в донской столице и других городах области.

Исполняющим обязанности главы управления здравоохранения назначили Павла Бекетова. Ранее он занимал должности заведующего кардиологического отделения ЦРБ Аксайского района и заместителя главврача этого учреждения.

Возбуждено уголовное дело, связанное с выдачей водительских удостоверений в Таганроге. По версии следствия, сотрудника автошколы и его знакомого подозревают в преступлении против государственной власти в сфере экономики. По версии следствия, они передали взятку в размере 190 тысяч рублей должностному лицу, ответственному за выдачу прав. Как сообщил источник «КП», эта взятка была не первой, мужчины носили деньги сотруднику МРЭО целый год. В настоящее время устанавливается личность этого человека.

В Ростовской области завели 20 уголовных дел о нарушениях при выполнении национальных проектов. В прокуратуре сообщили, что выявлено почти 600 нарушений. По этому поводу в адрес губернатора внесено представление.

На территорию торгового комплекса «Атлант» перестали пускать предпринимателей. По словам сотрудников, они не понимают, в чем причины такого решения. Напомним, ранее проезды к рынку снова перекрыли бетонными ограждениями, несмотря требования МЧС освободить проезд.

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