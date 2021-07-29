Погода в Ростове-на-Дону на 29 июля 2021: сильная жара снова надвигается на город

Температура может достигать +35 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 29 июля 2021 снова окажется тяжелой для многих жителей. Синоптики снова прогнозируют усиление жары в городе и по области.

Температура в Ростове составит плюс 33 — 35 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. День пройдет без осадков.

По области ожидается плюс 29 — 34 градуса, по югу и востоку — до плюс 38. Ветер до 5 — 10 метров в секунду, но может усилиться до 12 — 14. Во второй половине дня и вечером местами пройдет небольшой дождь с грозой. В остальное время — без осадков.