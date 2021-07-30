Портрет в образе маршала СССР: Психолог рассказал, о чем может свидетельствовать примерка чужих регалий

Портрет полицейского из Таганрога поразительно похож на маршала Советского Союза Александра Василевского. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона; фотохроника ТАСС

Если на Ставрополье до сих пор горячо обсуждают коррупционный скандал в правоохранительных органах, символом которого стал золотой унитаз, то на Дону все резко сделались искусствоведами. Теперь страна судачит о новом атрибуте роскоши — парадном портрете в образе и с наградами военного маршала СССР с лицом бывшего начальника таганрогского МРЭО, в доме которого силовики провели обыск.

Повод - подозрение высокопоставленных сотрудников полиции в продаже прав при посредничестве автошколы, причем, по версии следствия, дело было поставлено на широкую ногу. В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с психологом о том, зачем люди украшают свои дома подобными портретами в чужом мундире.

СУТЬ ДЕЛА

Напомним, следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего сотрудника автошколы и 39-летнего жителя региона. Их подозревают в посредничестве при даче взятки. В правоохранительных органах полагают, что представители местной автошколы могли договориться с сотрудниками МРЭО ГИБДД о том, чтобы самые слабые ученики сдавали практику на особых финансовых условиях.

Такая схема функционировала, как минимум, год, пока сведения о том, что творится в рядах полиции, не дошла до ФСБ. Возбуждено уголовное дело, которым сейчас занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного Управления Следственного Комитета.

ПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ

На портрете явно угадываются черты экс-главы МРЭО Таганрога, у которого в доме при обыске и нашли этот портрет. Только облачен герой картины не в современную форму, а в военный мундир времен Великой Отечественной войны.

Внимательно рассмотрев награды, можно найти явное сходство с портретом маршала Александра Василевского, которого сегодня называют великим стратегом Победы. На груди у портретируемого — медаль «Золотая звезда», орден «Победа» и еще несчетное количество наград.

Дом экс-начальника МРЭО Таганрога, где силовики провели обыск. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона

БЫТЬ БОЛЬШИМ И ЗАМЕТНЫМ

Что с точки зрения психологии может означать столь необычный портрет, выяснили у ростовского гештальт-терапевта Карине Арустамян. По ее мнению, подобный портрет может говорить о том, что у его обладателя есть так называемый синдром «нарциссического расширения».

- Если человек надевает на себя чужие регалии, это может говорить о нарциссической травме, - предполагает психолог. - В этом случае хочется быть большим и очень заметным этому миру. Как правило, она в какой-то период жизни помогает достигать определенных высот в жизни, а дальше - начинает играть против человека.

Гештальт-терапевт подчеркивает, что это лишь предположение: чтобы говорить точно, нужно знать обстоятельства жизни человека.

- Если же, в целом, опираться только на портрет, то он говорит о том, что человек хочет признания, - объясняет Карине Арустамян. - Неважно, сам он его заказал, ему его подарили, факт остается фактом – он по каким-то причинам висит в доме.

Финальный штрих - найденные при обыске различные купюры: рубли, евро, доллары, а также десяток пластиковых карт разных банков.

Психолог объяснила, что такой портрет могут повесить у себя дома в том случае, когда герой картины хочет чувствовать собственную значимость. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ «ЦЕННОСТЬ»

Сколько может стоить объект гордости, мы узнали у Заслуженного художника РФ Олега Игнатова. Он не берется судить, картина это, или напечатанный постер — по фото с точностью не разобрать. Но, по его словам, если портрет написан масляными красками, то цена ему от силы 50 тысяч рублей.

- Это может быть обычный постер, то есть распечатанная фотография человека, - объяснил ростовский художник. - Тогда цена – около пяти тысяч рублей.

По словам художника, в Ростове заказ таких портретов — не редкость. Причем сделать это можно и через интернет: прислать фото, а через три дня-неделю получить картину в натуральную величину причем в любом из предлагаемых стилей. Цена вопроса – от двух тысяч рублей.

известно, что обвинения хозяину дома не предъявлены. Определить вину или невиновность человека может только суд. Обыски в рамках уголовного дела продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портрет в форме маршала СССР, бассейн и купюры: что нашли при обыске в доме высокопоставленного полицейского из Ростовской области

Следственные действия были связаны с делом о коррупции (подробнее)

Цена картины - от 2 до 50 тысяч рублей: Художник озвучил стоимость портрета полицейского в орденах маршала Советского Союза

В доме экс-главы МРЭО Таганрога прошли обыски (подробнее)

190 тысяч — за права: ФСБ и полиция пришли с обыском в отдел ГИБДД в Ростовской области

Двух жителей региона подозревают в посредничестве во взяточничестве (подробнее)

На Дону разыскивают сотрудников МРЭО, которые год выпускали на дороги необученных водителей

За свою «помощь» злоумышленники получали взятки от тех, кто пытался получить права (подробнее)