Партия «Новые люди» предложила к реализации проект по благоустройству малых городов Ростовской области

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

В Ростовской области предложили идею проекта «Город для каждого» по обустройству малых муниципалитетов. Организатором проекта выступает ростовское отделение «Новых людей». А автор инициативы - кандидат партии в Госдуму, архитектор Александр Кулешов. Недавно он стал сопредседателем комитета «Новых людей» по развитию территорий.

Александр уже открыл в центре Ростова-на-Дону современное пространство «Кластер 52», в котором размещаются залы для выставок, офисы, школы иностранных языков, салоны красоты и кафе. Также архитектор разрабатывает аналогичный культурный центр для Краснодара.

Проект Александра Кулешова «Город для каждого» предусматривает создание новых общественных пространств и рабочих мест в тех населенных пунктах, которые особенно пострадали от оттока местных жителей. Инициатива объединяет 15 экспертов, которые устраивают встречи с населением, проводят опросы и заполняют анкеты, чтобы в дальнейшем обсудить полученные данные с властями.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Опыт Александра Кулешова и его идеи по благоустройству очень востребованы в других регионах. Для обмена опытом и знаниями кандидат в депутаты в июле посетил Башкирию. Он предложил местным однопартийцам провести аналогичную работу по опросу населения и в башкирских отделениях партии. Также он принял участие в пресс-конференции в Уфе, на которой подробно рассказал о возможностях реализации идей малого благоустройства на практике.

- Важно обсуждать предстоящие изменения с людьми. Когда три с половиной года назад в одном из поселков Ростовской области я разрабатывал проект обустройства парка, пришлось столкнуться с некоторыми разногласиями. Администрация предлагала установить скамейки без спинок, поскольку чиновники боялись, что маргиналы, сидящие на спинках, быстро их испортят. Но мы решили показать наш проект местным жителям на небольшой выставке. Люди его изучили и предложили свои изменения. После этого отношение местных жителей изменилось. И сейчас с установленными скамейками все в порядке, - пояснил Александр Кулешов.

Городская застройка Уфы также стала источником вдохновения для Александра Кулешова. Полученный опыт кандидат в депутаты намерен учитывать при реализации проекта по благоустройству территорий в Ростовской области и других регионах.