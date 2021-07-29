Врачи Дона получили поощрения Совета Федерации и Законодательного Собрания

Александр Ищенко поблагодарил медицинских работников, которые с самых первых дней пандемии не жалеют сил и времени на то, чтобы остановить распространение вируса. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в областном парламенте, в среду состоялось торжественное мероприятие, на котором депутаты поблагодарили врачей за их нелегкий труд, и в торжественной обстановке вручили им поощрения.

Награды вручили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД НА ПЕРЕДОВОЙ

Сенатор Ирина Рукавишникова вручила Благодарность Председателя Совета Федерации главному врачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Леонидовичу Коробке.

- Я с удовольствием выполняю почетную миссию, которая возложена на меня Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Ивановной Матвиенко. Хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженный труд на передовой борьбы с опасным заболеванием. Вы единой командой работаете над достижением поставленных целей. В вашем лице мы хотим передать слова благодарности коллективам, которые стоят за вами. Сейчас набраны хорошие темпы вакцинации, и Ростовская область в этом отношении в числе передовых регионов, - подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Она напомнила, что на федеральном уровне принято решение об увеличении бюджетных мест в медицинских вузах.

- Данное решение призвано устранить проблему нехватки квалифицированных медицинских кадров. Надеюсь, что уже текущий год станет в этом отношении переломным. Развитие новых передовых медицинских технологий, облегчение труда врачей - одна из первоочередных задач, стоящих на законодательном уровне. Надеюсь, что новый созыв Государственной Думы в первоочередном порядке приступит к решению этого вопроса, - прокомментировала Ирина Рукавишников.

«НАДЕЮСЬ, ЧТО МЫ ПОСТЕПЕННО НАЧНЕМ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Александр Ищенко также поблагодарил всех медицинских работников, которые с самых первых дней пандемии не жалеют сил и времени на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и помочь людям.

- От имени всего депутатского корпуса Дона благодарю руководителей учреждений здравоохранения Ростовской области, врачей, медсестер, медицинский персонал – всех, кто занимается решением сложнейшей проблемы. Я надеюсь, что в ближайшее время пандемия будет побеждена, и мы постепенно начнем возвращаться к нормальной жизни. Но вывод, который мы все должны сделать из этой ситуации - необходимость пристального внимания к первичному звену системы здравоохранения. Это означает, что постоянное сопровождение данной темы останется в центре внимания областных органов власти. Труд донских врачей получил высокую оценку на федеральном уровне. В последние годы было принято несколько значимых решений о финансировании развития системы здравоохранения Ростовской области, прежде всего, из федерального бюджета. Кроме того, на эти цели выделялись значительные средства из областного бюджета. Желаю вам и всем вашим близким, прежде всего здоровья, - обратился Председатель Заксобрания к присутствующим.

Спикер донского парламента вручил поощрения Законодательного Собрания двум сотрудникам инфекционного моногоспиталя для лечения пациентов с новой коронарирусной инфекцией Ростовской городской больницы № 20 - врачу-хирургу Максиму Ткачеву и врачу-педиатру Анатолию Титову, а также двум сотрудникам Центральной городской больницы города Батайска – завотделением скорой медицинской помощи Екатерине Дейнеко и старшей медсестре поликлиники № 2 Оксане Волочай.

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