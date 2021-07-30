«Шведский пинок уже получен»: чего ожидать нашим гандболисткам от игры с Венгрией — прогноз от олимпийской чемпионки

После ничьей и поражения болельщики с беспокойством ждут матч с Венгрией. Фото: личная страница Анны Сень в "Инстаграме"

К третьему женскому гандбольному матчу в рядах болельщиков повисло напряжение. Первые встречи показали, что легкой прогулки не получилось: с Бразилией в первом туре мы сыграли вничью, а Швеции проиграли. Чего ожидать зрителям от сегодняшнего матча наших гандболисток, «КП - Ростов-на-Дону» рассказала победительница Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Майя Петрова, которая вместе с доброй половиной игроков сборной вместе выходила в составе донского гандбольного клуба.

ГЛАВНОЕ - НЕ УСТУПИТЬ В ХАРАКТЕРЕ

Уже сегодня российская сборная по гандболу сразится с Венгрией. За плечами у сборной ОКР уже два матча — с Бразилией и Швецией, но результаты пока болельщиков не радуют. С каждой игрой шанс выйти из группы тает. Олимпийская чемпионка Игр 2016 года Майя Петрова, которая выступала плечом к плечу со многими участницами сборной, поделилась видением, чего стоит ожидать от сегодняшнего матча, и на что способна сборная Венгрии.

- Венгерки - цепкие девчонки, яркие, по-спортивному злые. Здесь главное - не уступить в характере. Думаю, у нас есть такая манера в сборной — убегать, - анализирует Майя Петрова. - А вот края у нас великолепные - Юля Манагарова, Полина Кузнецова, Горшкова, все углы у нас хорошие, и этим надо пользоваться. В центре у нас легкие Даша Дмитриева с Катей Ильиной, которые тоже могут придать какой-то энергии в атаке. Есть в чем прибавлять и добавлять. Будем этого ждать, - говорит Майя.

За нашу сборную в Токио выступают 8 донских гандболисток, еще 4 - за сборные других стран. Фото: личная страница Владлены Бобровниковой в "Инстаграме"

ВЕНГРИЯ - СЕРЕДНЯЧОК ЕВРОПЕЙСКИХ СБОНЫХ

В первом матче Венгрия уступила Франции всего один мяч. Игра закончилась со счетом 29:30. Майя говорит, что в целом венгерки сыграли хорошо, но надеяться на то, как сыграет соперник нельзя. Нужно верить в наших девчонок.

Кстати, команда Венгрии считается середнячком среди европейских сборных и последний раз выигрывала медаль в 2012 году - бронза чемпионата Европы. Две последние Олимпиады сборная Венгрии пропустила.

- В нашей ситуации недооценки соперника не будет, потому что девчонкам нужно показать и доказать, что они умеют хорошо играть в гандбол. У них все для этого есть. Пинок под зад они уже получили от сборной Швеции. Будем надеяться, что он очень положительно скажется на нашей команде, - продолжает олимпийская чемпионка.

По словам Петровой, у венгерок есть два плюса. Первый — это состав команды: у них он оптимальный - есть как молодые игроки, так и опытные. Второй - их тренер Габор Элек: плюс Габора в том, что в сборной Венгрии очень много игроков из его команды. Он знает, как найти с ними общий язык, знает, что от них ждать и как использовать их хорошие стороны.

Напомним, Габор Элек - тренер «Ференцвароша» и сборной Венгрии. Девять игроков этого клуба делегированы в национальную команду.

Несмотря на положительные качества сегодняшних соперников, у россиянок тоже есть преимущества. До Олимпиады сборные России и Венгрии встречались в квалификации на турнир. Матч завершился победой россиянок 29:23. Это может только подбодрить болельщиков команды ОКР и вселить надежду, что россиянки наконец-таки одержат победу!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гандбольный Месси, Макеша и переученная правша»: любопытные факты о донских гандболистках на Олимпиаде в Токио

Друг против друга сыграют игроки одного клуба - «Ростов-Дон» (подробнее)