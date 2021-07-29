Прогноз на Олимпиаду в Токио: Ростовская львица Олесия предсказала исход матча наших гандболисток со сборной Венгрии

Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Уже сегодня, в 13.30, российская сборная по гандболу сразится с Бразилией. У сборной ОКР за плечами два матча, но результаты пока не радуют болельщиков, а шанс на выход из группы становится все меньше.

Донские любители спорта волнуются о судьбе сборной куда больше остальных, ведь в составе команды выступают семь ростовских гандболисток из клуба «Ростов-Дон». В нетерпении узнать все наперед ростовчане вновь решили обратиться к львице-предсказательнице Олесии из Ростовского зоопарка, которая находится под опекой местного гандбольного клуба. В «КП - Ростов-на-Дону» разузнали, какой исход предстоящей игры выбрала Олесия.

ЗА ЭТИМ ОБЕДОМ СЛЕДИТ ВЕСЬ РОСТОВ

Процедуру оставили той же: куски мяса и флажки, чтобы уж наверняка царице всех зверей открылся портал в будущее.

И вот ритуал предсказания начался: работники зоопарка принесли в львиный вольер одинаковые куски мяса с флагами Венгрии и ОКР.

Остался лишь черед за кошачьей жрицей: царственной походкой Олесия шествует к месту прорицания. И вот он - судьбоносный момент. В пользу кого сделает выбор любимица гандболисток?

НАГАДАЛА УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧУ?

Идя к куску предполагаемого победителя, львица проходит мимо другой команды и испуганно отпрыгивает от нее. И вот выбор сделан. Львица выбрала Венгрию и с большим удовольствием приступила к поеданию лакомого кусочка.

Ростовчане в этот момент напряглись: такой прогноз нам не нужен! Спешим успокоить суеверных в спорте болельщиков: до этого прогнозы Олесии не совпадали с действительностью. Дважды она предсказывала нашей сборной победу, но в первом матче, с Бразилией, вышла ничья, а во втором россиянки уступили команде Швеции. Так может, львица выбирает не победителя, а проигравшего? Поэтому у донских болельщиков есть еще шанс верить в победу российских гандболисток.

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