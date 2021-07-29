«Мы на пороге очень важного политического события»: на Дону прошел форум «Выбор молодежи – выбор будущего!»

В Шахтах состоялся форум «Выбор молодежи – выбор будущего!». Фото: пресс-служба ЗС РО

В Шахтах состоялся форум «Выбор молодежи – выбор будущего!», организованный молодежным парламентом при Законодательном собрании Ростовской области.

В мероприятии приняла участие председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

В начале встречи депутат подчеркнула, что страна стоит на пороге очень важного политического события. 19 сентября россияне выберут депутатов Государственной Думы - людей, которые в ближайшие пять лет будут определять, по каким законам будет развиваться наша страна.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

- Мы на пороге очень важного политического события. 19 сентября граждане нашей страны выберут депутатов Государственной Думы - людей, которые в ближайшие пять лет будут определять, по каким законам будет развиваться наша страна. И очень хорошо, что молодежный парламент при Законодательном собрании Ростовской области выполняет свою, на мой взгляд, самую главную функцию - транслирует правила выборного процесса большому количеству молодых людей. Сегодня в городе Шахты собралась активная молодежь, в том числе те, кто не планируют становиться депутатами, но кому важно участие в выборах в качестве наблюдателей, организаторов. Они хотят влиять на выборный процесс, - сказала Екатерина Стенякина.

Форум оказался по-настоящему востребован активной молодежью. На него приехали ребята из Гуково, Новошахтинска, Красного Сулина и Зверево.

Организаторы объяснили, что город для форума был выбран неслучайно, ведь в Ростове уже давно проводят подобные мероприятия, а география, уверены модераторы встречи, должна расширяться.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

На форуме Екатерина Стенякина рассказала, что у молодых людей возникает много вопросов, связанных с предстоящими выборами, а также о том, кто такой депутат, какими он обладает возможностями.

- Звучал и такой вопрос: как вы относитесь к тому, что исход выборов определяет бизнес? Ребята приводили мне примеры из 1990-х годов и спрашивали, нет ли подобных угроз в современном избирательном процессе. Иными словами, молодые люди начинают мыслить очень серьезными, взрослыми категориями, - пояснила депутат Заксобрания.

Организаторы форума подробно ответили на все вопросы молодежи. В свою очередь, ребята ловили буквально каждое слово. Кто-то делал конспекты в ноутбуке, кто-то - в блокноте, кто-то записывал все на диктофон. В целом, было создано открытое поле для диалога. Никаких запретных тем и вопросов.

ХОТЕЛ ПОМОЧЬ БАБУШКЕ

Кстати, самому юному участнику форума «Выбор молодежи – выбор будущего!» Данилу 12 лет. Объясняя причину этой необычной ситуации, Екатерина Стенякина сказала, что Данил недавно пришел к ней на депутатский прием граждан с пачкой ответов из министерства ЖКХ Ростовской области, администрации города и Донэнерго.

- Он решил самостоятельно разобраться с вопросом, почему в доме его бабушки возникают проблемы с напряжением в электросетях, в результате чего не включается кондиционер. 12-летний ребенок рассказал мне о том, что в минЖКХ ему дали неправильный ответ, ссылаясь не на те законы, которые реально работают. Я считаю, что именно такие ребята должны становиться лицами будущего России, - высказала мнение депутат.

Парламентарий подчеркнула, что форум прошел без онлайн- форматов.

- Это был живой диалог с очень откровенными вопросами. И я бы хотела, чтобы в Ростовской области было как можно больше таких форматов общения власти с молодежью. В текущем году состоятся выборы в молодежный парламент при Законодательном собрании Ростовской области. Я уверена, что они будут очень горячими, и приглашаю поучаствовать в них всех неравнодушных молодых людей, которые хотят влиять на жизнь в нашем регионе, - отметила Екатерина Стенякина.

ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

В рамках форума также состоялась панельная дискуссия на тему «Форматы участия в выборах». Речь шла об избирательных технологиях в новой политической реальности.

В итоге участники форума призвали всех молодых людей быть активными в новых медиа, создавать собственный контент, учиться проводить свою повестку и, самое главное, воспользоваться предоставленной выборами возможностью и самим определить свое будущее и будущее великой России.