Какие вакцины от коронавируса используют в Ростове-на-Дону: в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах

В Ростове можно привиться двумя препаратами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какие вакцины от коронавируса используют в Ростове-на-Дону рассказали в медучреждениях. В России зарегистрированы три препарата, но большинстве больниц и поликлиник пока используют только один.

Из 18 медицинских учреждений нам удалось дозвониться до 12. В поликлинике № 5 привиться можно двумя вакцинами от коронавируса «Спутником V» «ЭпиВакКороной». В поликлинике № 9 можно получить в наличии только вакцина «Эпиваккорона».

В большинстве медучреждений прививают "Спутником". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В десяти больницах и поликлиниках доступен только «Спутник». Речь идет о следующих медучреждениях и относящихся к ним мобильных пунктах:

- Больница №4 (пункты в универмаге «Солнышко» и городской стоматологической поликлинике;

- Больница № 6 (пункты в Клинической больнице «РЖД –медицина»);

- Больница №7 и (пункт в «Соколе»);

- Поликлиника № 7 (пункты в «Галерее Астор» и Лечебно-реабилитационном центре № 1);

- Поликлиника №12 (пункт вакцинации в «РИО»);

- Поликлиника № 14;

- Поликлиника № 16 (пункты в ТЦ «Сити Галерея», больнице скорой медпомощи на улице Бодрой и на площади перед торговым центром «Окей»);

- Поликлиника № 41 (пункты в «Магните» на улице Петренко, 1 и торговом центре «Джанфида» на улице Таганрогской);

- Поликлиника № 42 (пункты, раположенных в медицинском центре «Эксперт» и «Талере»);

- Городская студенческая поликлиника

ОФИЦИАЛЬНО

В областном Минздраве сообщили, что по состоянию на 27 июля в Ростовскую область поступил 1 миллион 171 тысяча комплектов доз вакцины. Из них 1 миллион 70 тысяч доз вакцины «Спутник», 65 800 — «ЭпиВакКороны» и 13 260 — «КовиВака». 26 июля область приняла 13 500 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Сейчас вакцинацию проводят в 18 медучреждениях и относящихся к ним мобильных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЛИЧИЯ ВАКЦИН

Ранее об отличиях вакцин от коронавируса рассказала заведующая кафедрой генетики ЮФУ Татьяна Шкурат. По ее словам, «Спутник V» получен на основе вектора — аденовируса. В него вставляют кусочек гена, который кодирует белок шипов коронавируса. Вектор вставляется в клетки и начинает реплицироваться — размножаться. В итоге организм вырабатывает антитела.

В состав вакцины «ЭпиВакКорона» входят искусственно созданные пептиды (белки — прим.ред.). Пептиды повторяют формы белка шипов вируса и контактируют с лимфоцитами.

В состав вакцины «КовиВак» входит инактивированный вирус SARS CoV-2. Его наследственную РНК уничтожили, а белки оставили живыми. Они контактируют с лимфоцитами, в результате чего вырабатываются антитела.

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