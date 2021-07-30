Новости Ростова-на-Дону на 30 июля 2021: арестован мужчина, передавший взятку за водительские права

Мужчина будет находиться под стражей до 23 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 30 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех событиях города и области.

На реконструкцию Дворца спорта выделят 1,6 миллиона рублей. По данным областного правительства, проект был разработан еще в 2018 году, получено положительное заключение экспертизы. Работы планируют начать в 2022 году, а завершить в 2024.

В Ростове отправили под стражу подозреваемого в передаче взятки сотрудникам таганрогского отделения МРЭО. По версии следствия, он передал сотрудникам 190 тысяч за успешную сдачу практической часть экзамена на права. Как сообщили в пресс-службе судов, арест продлится до 23 сентября.

Судья из Матвеево-Курганского района досрочно прекратили полномочия. Кроме того, его лишили квалификационного класса. Что стало причиной такого сурового решения пока не сообщается.

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