Погода в Ростове-на-Дону на 30 июля 2021: каким будет конец рабочей недели

Днем прогнозируют жару, вечером - дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 30 июля 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Несмотря на усиление жары днем, вечером в городе ожидается дождь.

Температура воздуха может достигать от плюс 33 до плюс 35 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. При этом во второй половине дня и вечером пройдет небольшой дождь с грозой. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 — 18 метров секунду.

По Ростовской области ожидается плюс 28 — 33 градуса. В южных и восточных районах жара может усилиться до плюс 37 градусов. Ветер юго-западный и западный — до 5 — 10 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14 метров в секунду.