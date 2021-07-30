В Ростове до 15 августа ожидается ажиотажный спрос на строительные материалы и предметы интерьера в сотне популярных магазинов

Фото: Мир ремонта

Лето не только пора отпусков, но и лучшее время для ремонта. Когда еще найдутся свободное время, силы и настроение обновить жилье? Не стоит забывать и о том, что осенью товары для дома традиционно дорожают. Мы выяснили, где и когда летом можно приобрести товары с максимальными скидками.

Фото: Мир ремонта

Из-за колебаний курсов валют и дефицита импортных товаров цены начали расти уже сейчас. Поэтому ремонт осенью может, что называется, влететь в копеечку на 20-30%.

Но есть выход. Так, в честь 25-летия торговый центр «Мир ремонта» с 31 июля по 15 августа проводит масштабную акцию и предлагает праздничные скидки 10% на весь ассортимент на товары в десятках магазинах. Несколько популярных магазинов готовы предложить особые скидки 25%, 50 % на отдельные категории товаров. Здесь любой покупатель найдет все необходимое для ремонта и обустройства своего дома. На двух этажах центра представлено все основные категории товаров для ремонта: двери, инструменты, напольные покрытия, мебель и многое другое. Благодаря юбилейным скидкам можно значительно сэкономить до 50% бюджета на ремонт.

Приведем только некоторые примеры того, как приобрести качественные товары выгодно.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Магазин «Лазурит» — крупнейшая сеть в стране по продаже корпусной и мягкой мебели. Сейчас компания предлагает праздничные скидки 10% на все товары, кроме акционных. Кроме того, в магазине начались продажи новой мебели. А ряд моделей из новинок можно приобрести со скидкой до 55%.

Фото: Мир ремонта

— Этим летом мебельная компания Lazurit отмечает свой 29-й день рождения! В честь праздника мы приготовили подарки всем покупателям в ТЦ «Мир ремонта», — рассказали в компании.

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Салон света «Prestige-Свет Юг» более 15 лет создает стильный и функциональный световой дизайн. Здесь можно подобрать люстры, светильники, бра, споты и торшеры для классического и современного интерьера.

Фото: Мир ремонта

Магазин представлен эксклюзивно в ТЦ «Мир ремонта» и предлагает ростовчанам праздничные скидки: 10% — на весь свет, 50% — на чешские люстры. А некоторые счастливчики могут получить подарок совершенно бесплатно. Prestige-свет предлагает поучаствовать в онлайн розыгрыше дизайнерского светильника и других товаров от фирмы MW-LIGHT.

Фото: Мир ремонта

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

В честь открытия магазина и Юбилея ТЦ «Мир ремонта», скидки предлагает сеть интерьерных салонов Full House. Здесь можно приобрести мягкую корпусную мебель, светильники, зеркала, картины, посуду и предметы декора — скидки до 25% действуют на весь ассортимент эксклюзивно только в ТЦ «Мир ремонта». Исключение составляют товары со сниженной ценой, отмеченные значком LE.

Фото: Мир ремонта

— У нас вы сможете найти всё разнообразие товаров, необходимых для обстановки своего дома. В переводе с английского FULL HOUSE – это «полный дом». Мягкая и корпусная мебель, светильники, зеркала, картины, посуда и предметы декора — все для создания полного дома, — говорит управляющая сетью салонов FULL HOUSE Роза Данилова.

Самый широкий выбор ковров предлагает магазин «Коврополис». Сейчас в магазине доступны скидки: 10% — на весь ассортимент, 30% — на эксклюзивные ковры из бамбукового шелка ведущих турецких производителей Super HEREKE. Такие ковры обладают лоском шелка, но гораздо более практичные. Несмотря на гладкость и блеск, они износостойкие, не протираются и не мнутся. Кроме того, ковры невероятно плотные — до двух тысяч узлов на квадратный метр. Благодаря этому на них удается наносить масштабный, четкий и красивый рисунок.

Фото: Мир ремонта

В магазин поступили и другие турецкие новинки — от Richmond, LITE, Sirius, EVO, Soft, VOGUE. Каждая из коллекций индивидуальна, но при этом соответствует всем современным дизайнерским трендам. Они практичны и функциональны, могут украсить любой современный либо классический интерьер.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

«Домикс» — федеральная сеть напольных покрытий от ведущих производителей России, Германии и Бельгии. Здесь вы можете найти паркетную доску из эксклюзивных пород дерева, а также дополнительные товары: плинтус, подложку и пороги. В ассортименте представлен и ковролин на любой вкус — различных цветов и фактур.

Фото: Мир ремонта

Как и остальные магазины, «Домикс» предлагает скидку 10% на весь ассортимент. Однако на покупке отдельных товаров можно сэкономить еще больше. Например, виниловые полы, линолеум и ламинат можно приобрести со скидкой 25%.

Отметим, что планировать покупки в «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21 лучше уже сейчас. Скидки действуют всего две недели - до 15 августа, поэтому желающих благоустроить свое жилье рекомендуем не упустить шанс выгодно купить все для ремонта и интерьера.

Полный список магазинов и праздничных скидок можно посмотреть по ссылке.