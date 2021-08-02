Номофобия, Лайкофобия, Хронофобия: самые страшные слова 21 века

Фото: www.shatterstock.com

Люди в жизни боятся многих вещей – замкнутого пространства, высоты, общения с незнакомцами. С развитием технологий, страхи тоже меняются. Существует большое количество фобий, спровоцированных гаджетами и интернетом. Номофобия, игнорофобия, лайкофобия– слова незнакомые и сами по себе пугающие. Такие состояния зачастую мешают жить и адекватно воспринимать окружающий мир. Избавиться же от навязчивых мыслей и страхов вполне возможно. И это совсем не сложно.

Номофобия

Фото: www.shatterstock.com

Среди пользователей смартфонов это самая распространенная фобия. Люди в этом случае подвержены страху остаться без гаджета и доступа к всемирной паутине. Масштаб проблемы растет год от года. В России бренд HONOR провел опрос, согласно которому 60% берут смартфон с собой везде, 59% постоянно держат устройство в поле видимости,17% людей нервничают, если телефон разряжен. Остаться для таких людей без связи – настоящий кошмар. И конечно 100% людей нервничают, когда пропадает мобильная связь и скоростной интернет.

В числе симптомов этой фобии раздражительность, отсутствие концентрации, дискомфорт, сильное эмоциональное волнение, нарастающая тревога. В запущенных случаях может подниматься давление, болеть голова, снижаться работоспособность, появляться бессонница и агрессивность по отношению к окружающим.

Для решения - подключитесь к оператору с качественной связью и широким покрытием. Например, МегаФон постоянно расширяет свою сеть, устанавливает новые и модернизирует существующие объекты связи. В этом году в Ростовской области оператор запустил более 280 базовых станций, 4G-покрытие в регионе сегодня охватывает 86% населения, а средняя скорость составляет 32,46 Мбит/с. Компания Ookla в 5 раз подтвердила, что интернет МегаФона самый быстрый на Дону. Оператор за год увеличил среднюю скорость скачивания в регионе с 25,72 Мбит/с до 30,28 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам около 190 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

Игнорофобия

Фото: www.shatterstock.com

Переписка в интернете может занимать немало времени. Иногда человек откладывает ответ и может даже забыть про вопрос. Большинство относятся к этому с пониманием, но только не игнорофобы. Если собеседник прочитал, но не ответил на их сообщение, они начинают нервничать, переспрашивать, изводить себя вопросами «Может я его чем-то обидел?».

Люди с игнорофобией подвержены излишней мнительности и тревожности. У них отмечают низкую самооценку и зависимость от чужого мнения. Подобное эмоциональное состояние плохо сказывается и на общем самочувствии. Даже мелкое недоразумение может вызвать нервный срыв и испортить весь день. Такое поведение часто сказывается на общении с друзьями и близкими.

В этом случае важно понять, что на ответ иногда людям требуется дополнительное время. А если ответ человека вам действительно важен срочно, то просто позвоните ему.

Лайкофобия

Фото: www.shatterstock.com

Давно известно, что современные пользователи очень зависят от количества лайков в социальных сетях. Но некоторые люди приходят в настоящий ужас от мысли, что их пост или фотография получат мало откликов. У них проявляется тревожность, суетливость, человек начинает обращаться ко всем подряд с просьбой «лайкнуть» свое фото. В лучшем случае такой пользователь потеряет друзей и поссорится с родными. В худшем – в погоне за лучшими кадрами, которые точно насобирают много лайков, он может подвергнуть свою жизнь опасности.

Перестать следить за лайками и комментариями очень легко. Достаточно сделать личный профиль закрытым, и тогда можно получить честные и адекватные комментарии от друзей и близких.

Интернет-хронофобия

Фото: www.shatterstock.com

При этом расстройстве пользователи интернета очень боятся бездарно и без пользы проводить время в сети. Как отмечают исследователи интернет-фобий из Южного федерального университета, этой боязни подвержено около 15% пользователей. Такие люди могут часто приходить в отчаяние, быть излишне раздражительными. Они чаще подвержены депрессии и практически не дорожат отношениями с близкими и друзьями.

В этом случае научитесь грамотно планировать свое время и фиксировать задачи, в том числе, и по поиску информации в интернете. В сети также есть множество полезного и развивающего контента. Так, в онлайн-кинотеатре МегаФон.ТВ много интересных фильмов и учебных программ, поэтому время в интернете будет проведено с пользой.

Дуолюминафобия

Фото: www.shatterstock.com

Как известно, в чатах и болталках сидят не только подростки, но и их родители. Таких чатов может быть много – рабочий, включая руководителя, рабочий неформальный, чаты подъезда и дома, чат группы в садике/школе и многие другие. И что же будет, если перепутать и отправить в чат сообщение, которое многие из его участников видеть не должны? Для людей с такой фобией – это настоящий навязчивый кошмар.

Как правило, такие пользователи чрезвычайно рассеянные и тревожные. Они всегда стараются отвечать на комментарии. Как минимум, такая практика сказывается на работе. Если отвечать на все сообщения, то на выполнение обычных задач просто не останется времени. Частенько то, чего боишься, происходит в реальности. А дальше все зависит от содержания послания.

Решение простое – научиться быть более собранным, не отправлять необдуманные сообщения, проверять текст и чат перед отправкой.

Логинофобия

Фото: www.shatterstock.com

Это специфическая фобия, при которой люди очень боятся логиниться и авторизоваться на чужих компьютерах и телефонах, не доверяют режиму «инкогнито» и все время переживают, что злоумышленники украдут их логины и пароли. Из-за постоянной тревоги у них могут развиться бессонница и даже панические настроения. А постоянный страх забыть разлогиниться на чужом компьютере или смартфоне приводит к сокращению контактов и постоянным ссорам с друзьями.

Нужно понимать, что такой человек успокоится, если будет знать, что все его пароли и данные под надежной защитой. Например, МегаФон запустил на рынок услугу Мобильный ID, которая позволяет быстро и безопасно авторизовывать пользователей на сайтах или в приложении. Для регистрации на сайте пользователь вводит номер телефона и подтверждает вход кликом на push-уведомление. Теперь клиенту не нужно запоминать свои логины и пароли.

Нотификофобия

Фото: www.shatterstock.com

Это достаточно специфическая фобия. В этом состоянии люди бесятся от звуков уведомлений, находятся в постоянном раздражении от оповещений. Даже одно присланное не вовремя сообщение, может вызывать бурю негодования и надолго отвлечь от работы. Люди с этой фобией агрессивны, раздражительны, в порыве гнева могут разбить смартфон или сломать ноутбук.

Лечится она очень просто – индивидуальной настройкой оповещений. Звуковые уведомления можно оставить только на нужных людей и важные чаты, установить временные интервалы для оповещений и т.д. Возможности современного софта это позволяют.

Информационные технологии постоянно развиваются. Интернет помогает нам чаще общаться, быть ближе друг к другу, оперативно получать информацию, слушать музыку и смотреть видео, где бы мы ни находились. Не нужно его бояться, а лучше использовать с максимальной пользой для себя. И не забывайте, если страху посмотреть в лицо, он может быть и не таким страшным!