Новости Ростова-на-Дону на 2 августа 2021: массовые отключения электричества и новые ограничения

Рассказываем, что случилось в Ростове за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 2 августа 2021: рассказываем, что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Сроки открытия областной инфекционной больницы снова перенесли. Завершить первый этап планировалось к 1 августа, однако этого не произошло. При этом власти отметили, что строительная готовность объекта составляет 99%.

Число жертв ЧП на химкомбинате «Каменский» выросло до четырех. За жизнь еще троих человек борются врачи. Напомним, вечером 29 июля произошел пожар в одном из цехов предприятия, в результате которого семь человек получили серьезные ожоги. Сейчас комбинат проверяет комиссия Минпромторга.

В нескольких районах Ростова до конца года ограничат движение транспорта. Проезд запретят с 3 августа по 20 декабря на время строительства канализационного коллектора. Ранее «КП» публиковала полных список участков, где будут действовать ограничения.

На следующей неделе сотни домов останутся без света. Свет будут отключать Первомайском, Кировском и других районах. Полный список адресов представлен тут.

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