Погода в Ростове-на-Дону на 2 августа 2021: каким будет начало недели

Понедельник снова пройдет без осадков. Фото: Дмитрий Лифанцев.

Погода в Ростове-на-Дону на 2 августа 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет первый рабочий день.

Температура воздуха составит плюс 37 — 39 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков в донской столице не предвидится.

По Ростовской области столбик термометра может достигать плюс 32 — 37 градусов. Местами — до плюс 39. Во второй половине дня жара может усилиться до плюс 40 — 41 градуса. Скорость ветра не поднимется выше 10 метров в секунду. В большинстве районов из-за сильной жары прогнозируют высокий уровень пожароопасности — 4-й класс.