В Ростовской области будет применено дистанционное голосование

Смотреть видеосюжет Что такое дистанционное электронное голосование?

Со 2 августа по 13 сентября через портал Госуслуг избиратели Ростовской области смогут подать заявление о том, что хотят проголосовать дистанционно. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Ростовская область вошла в число семи регионов России, где будет применено дистанционное электронное голосование.

Избирателем подается одно заявление по всем выборам, на которых он имеет право проголосовать. После подачи такого заявления приходить на участок по месту жительства в день голосования уже не понадобится – бюллетень на участке уже просто не выдадут. Но до полуночи 13 сентября можно передумать и отозвать ранее поданное заявление о дистанционном голосовании.

Кроме того, со 2 августа начинается прием заявлений в сервисе «Мобильный избиратель». Гражданам, подавшим такое заявление, будет предоставлена возможность проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения. Так что поездка к родственникам или командировка не станет препятствием тому, чтобы сделать свой выбор.

Для тех, кто хочет попасть в список избирателей по месту нахождения, существует три способа это сделать: через портал Госуслуг, в любом из офисов МФЦ Ростовской области либо посредством подачи заявления в территориальные избирательные комиссии. Комиссии работают каждый день с 10.00 до 14.00.

После 8 сентября эту возможность предоставят также все участковые избирательные комиссии. Их график работы: с 15.00 до 19.00 в будние дни, с 10.00 до 14.00 в выходные.