«Павлик, ты трус!»: Алана Мамаева обратилась к экс-мужу после новости о его новом романе

Алана Мамаева собирается отстаивать свои права в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алана Мамаева продолжает выяснять отношения с бывшим супругом в публичном поле. Ранее она заявила, что Павел закрутил роман с ее подругой. Теперь же девушка говорит, что новая пассия может влиять на решения экс-мужа.

По словам Аланы, Павел решил отобрать люксовый внедорожник Range Rover, на котором она возит детей. Позже нынешняя подружка якобы отговорила Мамаева его от этого поступка. Алану возмутило и то, что бывший муж задумался о «детской машине», и то, что теперь прислушивается к другой женщине.

— Павлик, ты — трус! Пусть теперь за тебя, как и обычно, все решает очередная охотница за бабками! Твои 30 тысяч на продукты детям — дикий стыд. Иди и выпей шампанского на 250 000 евро в Монако, отпразднуешь победу! — написала Мамаева в социальных сетях.

Напомним, Мамаевы развелись еще весной после того, как Алана обвинила мужа в измене. Поначалу у нее не было претензий к бывшему супругу. Однако позже она сообщила, что он решил сократить расходы на семью и теперь отправляет им только деньги на еду - 30 тысяч. Теперь собирается отстаивать свои права в суде.

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