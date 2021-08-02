Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 августа 2021: число заболевших перешагнуло отметку в 110 тысяч человек

В Ростове-на-Дону и в области растет число заболевших коронавирусом Фото: Александр БОЙКО

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 августа 2021 по-прежнему не снижает обороты. В Ростовской продолжает расти число заболевших опасным вирусом. Как рассказали в пресс-службе донского правительства, за последние сутки число подтвержденных инфицированных ковидом увеличилось на 438 человек.

- И на утро 2 августа нарастающим итогом достигло 110493, - сказали в ведомстве.

В правительстве отметили, что за весь период в области выздоровели 97645 человек. В стационарах с ковидом сейчас находятся 3643 пациента.

К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. Так, в регистре умерших от ковида - 19 человек. Это 14 женщин возрастом от 50 до 85 лет, и пятеро мужчин от 65 до 87 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стал 5241 человек.

Отметим также, что сейчас активно идет вакцинация. За сутки прививку от коронавируса на Дону сделали 6578 человек.

В самом Ростове развернуто 57 стационарных пунктов вакцинации. Из них 30 пунктов открыто в медицинских учреждениях, 27 - в торговых центрах и офисных помещениях. Кроме этого, сегодня в донской столице работают 56 мобильных бригад, которые вакцинируют жителей на дому.

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