«Судейство было очень странное и сложное»: Первый тренер гимнаста Никиты Нагорного прокомментировала пятую позицию спортсмена в опорном прыжке

Первый наставник спортсмена уверена, что судьи могли сделать другой выбор Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Сегодня прошли финальные соревнования по опорным прыжкам в мужской спортивной гимнастике. Ростовчанин Никита Нагорный занял пятую строчку рейтинга, набрав 14.716 балла в сумме за два прыжка. По словам первого тренера Ольги Нечипоренко, такой результат - это настоящая несправедливость, ведь наш спортсмен ничуть не уступал конкурентам, которые, по мнению судей, его обошли. В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с Ольгой Ивановной и узнали, в чем же несправедливость по мнению наставника.

ОТБИРАЛИ ДОЛИ СОТЫХ

Филиппинец Карлоса Юло, занял четвертую строчку в рейтинге с финальным результатом в 14,716 балла. Точно такие же баллы были у Никиты Нагорного, однако позицию выше присвоили именно конкуренту, ссылаясь на результаты второго прыжка.

- Судейство было очень странное и сложное. У Нагорного и Юло финальный результат одинаковый, но итог разный, - недоумевает Ольга Нечипоренко. - Я не пойму, какой у них регламент соревнований, почему кому-то за второй прыжок дают больше на доли сотых. Чем они руководствуются?

ЛИШИЛИ ПЕРВОГО МЕСТА

Ольга Ивановна отмечает, что с таким нечестным судейством столкнулся не только ростовчанин Никита Нагорный, но и Денис Аблязин из Удмуртии, который по итогам соревнований занял второе место. А ведь должен был взять первое! - негодует собеседница.

- Денис Аблязин тоже разделил итоговый счет в 17,783 балла вместе с корейцем Чжэ-Хван-Син. Однако они опять добавили баллов за второй прыжок конкуренту и отняли у сборной России заслуженное первое место. Аблязин прыгнул на это золото! - уверена Ольга Ивановна.

«ПОЧЕМУ НЕ ПЬЕДЕСТАЛ НЕ ПОСТАВИЛИ ДВОИХ?»

За несколько минут до начала мужских соревнований, закончились женские по произвольной программе. По их итогам Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками получили одинаковый результат в 14,166 балла.

- Третье место между девушками никто не делил, обе чемпионки получили бронзовую медаль. Почему нельзя было сделать тоже самое и здесь? - удивляется первый тренер.

«МНЕ ОБИДНО ЗА НИКИТУ»

Ольга Ивановна признается, то очень сильно расстроена за то, как судейство оценило работу Никиты в опорном прыжке.

- Жалко Никиту. Да, он сделал не лучшие свои прыжки, но это точно не было хуже, чем у корейца, армянина и филиппинца

Тем временем обычно активный в социальных сетях ростовский гимнаст никак не прокомментировал сегодняшние результаты. Нам остается лишь дождаться завтрашних состязаний на перекладине и пожелать Никите удачи!

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