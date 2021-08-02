Успеть за 60 минут: благодаря молниеносной реакции и отзывчивым водителям врачи спасли жизни близняшек

Ростовчанка благодаря профессионализму врачей стала мамой очаровательных близняшек. Фото: пресс-служба ПЦ

Жительница Ростовской области едва не потеряла дочерей. Только благодаря оперативности и профессионализму врачей Перинатального центра эта история окончилась хэппи-эндом.

ПОТОРОПИЛИСЬ НА СВЕТ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

21-летняя жительница Аксая носила под сердцем двоих девочек. Как и все многоплодные беременности, ее входила в группу риска. И вот на сроке 29 недель у нее внезапно отошли воды. Местные врачи оперативно доставили женщину в роддом, но было понятно, что роды будут очень непростыми и под угрозой сразу три жизни: роженицы и ее малышек.

Местные специалисты сразу запросили экстренную помощь у Ростовского перинатального центра.

Дети пока еще под наблюдением врачей.Фото: пресс-служба ПЦ

НЕСЛИСЬ НА ВСЕХ ПАРАХ

Как сообщили в ПЦ, было очевидно, что роженицу транспортировать в донскую столицу нельзя. Поэтому ростовские специалисты в составе трех врачебных бригад на двух скорых помчали в Аксай сами. Медики понимали, что счет идет на минуты.

Не секрет, что пробки на дорогах не способствуют скорости передвижения. Но в этот день, видимо, удача была на стороне врачей.

Как рассказали в ПЦ, автовладельцы все как один пропустили медицинские машины. Поэтому Специалисты успели вовремя! Они приняли двух чудесных недоношенных близняшек Василису и Мирославу.

Всего сборы в Аксай, время на дорогу до него из Ростова, подготовка к родам и сами роды заняли всего 60 минут!

Сестрички появились на свет весом 1100 и 1200 кг. Малышки сразу поехали в ПЦ на лечение, а чуть позже туда же забрали и их маму.

Сейчас девочки находятся в отделении «Мать и дитя» и набирают вес. А их мамочка не устает благодарить врачей, подаривших ей двойное счастье.

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