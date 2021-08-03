Новости Ростова-на-Дону на 3 августа 2021: губернатор не исключает введение локдауна в отдельных городах и районах

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области остается сложной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 3 августа 2021- подборка "КП". Рассказываем, что случилось за сутки.

Скончался седьмой пострадавший при пожаре на химкомбинате "Каменский". Напомним, возгорание произошло в одном из цехов предприятия вечером 29 июля. В результате ЧП семь сотрудников получили серьезные ожоги и попали в больницу. Спасти ни одного из них врачам не удалось.

Губернатор Василий Голубев не исключает введения локдауна в отдельных городах и районах города. По его словам, если в каких-то территориях власти не остановят распространение вируса, там могут начать действовать более жесткие меры.

До конца 2021 года в Ростове появится роторная парковка. Ее сделают на улице Шаумяна, чтобы разгрузить от транспорта центр города. По словам главы администрации Алексея Логвиненко, в ближайшее время будет проведен аукцион на аренду участка.

В Ростовской области могут перенести начало учебного года. Дело в том, что дети чаще стали болеть коронавирусом. Так, по данным Роспотребнадзора, число заражённых дошколят за неделю увеличилось с 83 до 129, школьников - с 120 до 146. Власти уточняют, что меры придется принять, если ситуацию не удастся переломить в ближайшие 2 - 3 недели.

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